Madagascar: Rallye Passion - Mika Rasoamaromaka " La chance n'était pas de notre côté !'

Donné par la sortie de route de son frère Faniry, Mika Rasoamaromaka a du mal à exprimer sa déception. Il avait pourtant terminé à la troisième place au volant de la 206 WRC mais manifestement, le jeune homme n'était pas satisfait de sa prestation.

Il en parle avec des émotions non feintes. Jugez-en plutôt. " La chance n'était pas de notre côté pour cette fois-ci car après avoir régné sur les deux premières étapes où j'ai terminé en tête du premier jour puis Faniry a pris le relais à la deuxième étape et même samedi où il a fait une sortie à l'avant-dernière épreuve spéciale avec la Peugeot 208 T16. Un vrai coup dur mais heureusement que Faniry et Mahenintsoa sont sortis indemnes.

On a même pu sortir la voiture des rizières et reprendre la course mais l'écart était trop grand, ils ont préféré abandonner et s'en remettre au dernier rallye de la saison pour faire leur preuve. Comme gagner fait partie de notre ADN, je pense que Faniry aura encore une autre occasion pour montrer l'étendue de son talent naissant. Pour ma part, j'ai également joué de malchance puisque la 206 a perdu sa direction assistée au cours des 12 dernières épreuves spéciales.

J'étais contraint de rouler avec beaucoup de prudence et cela a permis aux autres concurrents de faire le break. J'ai hâte de retrouver les pistes au Rallye AMA où nous allons encore participer pour faire plaisir à nos nombreux fans. Notre principale source de motivation en fait même s'il n'y a plus le titre de champion de Madagascar au bout. Le rallye est un sport alors autant s'y mettre avec fair -play. "