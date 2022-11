Madagascar: Dérive parlementaire - Un sénateur boxe un chauffeur de Taxi-Be

Scandaleux. Une vidéo mettant en scène le sénateur Raymond Rasolondratsimba, alias Raymond Nala, élu pour le compte de la province de Fianarantsoa, a fait le buzz samedi. Dans cette vidéo qui est devenue virale, le sénateur Raymond Nala est filmé en train de boxer le chauffeur d'un véhicule qui de prime abord, est un Taxi-Be.

Le coup de poing légèrement sauté, décoché par le parlementaire découle, visiblement, d'une colère incontrôlée entre dans le cadre d'une dispute de circulation, du côté d'Ano-sizato. Dans un moment d'inattention, le conducteur de Taxi-Be aurait rayé le luxueux véhicule tout- terrain noir du membre de la Chambre haute. Les scènes rapportées dans cette vidéo auraient pu être de simples faits divers sans la participation active et véhémente du sénateur Raymond Rasolondratsimba. Certes, la colère est une réaction tout à fait humaine.

D'autant plus que la densité de la circulation à Antana-narivo, se conjugue avec l'incivisme et le non-respect des codes de la route par certains usagers. Seulement, en tant que dépositaire d'un mandat public, étant un élu, le membre de la Chambre haute a une obligation de réserve et d'exemplarité, surtout en public. Le comportement de bagarreur et de vociférateur de rue affiché par l'élu de la province de Fianarantsoa détonne, par ailleurs, avec l'image d'un sénateur.

La dénomination Chambre haute implique que ses membres, en principe, jouissent d'une respectabilité du fait de leur compétence, de leur discernement, de leur expertise, de leur capacité à rester au dessus du lot pour décider de ce qui est sera le mieux pour l'intérêt général. Maîtriser ses nerfs et éviter de se donner en spectacle en public devrait ainsi aller de soi pour un membre de l'institution d'Anosy.

La conjoncture politique étant, par ailleurs, tout excès de la part des membres du camp présidentiel sera assimilé à un abus de pouvoir. À l'ère du tout numérique et de l'immédiateté de l'information, rien ne passe inaperçu d'autant plus. Aussi, la situation impose à tout responsable politique et même administratif de marcher sur des œufs et respecter scrupuleusement l'obligation de réserve et l'exemplarité.