Madagascar: Tennis Junior Grade 4 - Andraina Mitia Voavy remporte le titre

Une belle persévérance. Une victoire dans la poche avec des hauts et des bas mais acquise en main de maître. Comme nous avons annoncé samedi, c'est une finale à la portée de la Malgache Andraina Mitia Voavy et elle l'a démontrée.

Andraina Mitia Voavy a remporté son premier titre du circuit ITF World tour junior grade 4 samedi à Nairobi Kenya. À 14 ans, la Malgache est à la 399ème place mondiale des juniors filles (U18) et ce classement montera d'ici lundi après ce titre gagné. Andraina Mitia Voavy, tête de série numéro 1 a battu l'Autrichienne Teresa Strabauer, tête de série numéro 5 en 2 sets (6/4, 7/5) lors de la grande finale du circuit ITF World tour grade 4. Lors du premier set, la Malgache a bataillé dur en essayant d'imposer son style de jeu.

Les deux adversaires ont répondu coups sur coups ne laissant aucune chance à une tentative de break. Le score est toujours serré car les deux tenniswomen ont gagné chacune leurs quatre jeux respectifs. À sa cinquième mise en jeu, l'Autrichienne Teresa Strabauer a commis beaucoup de fautes directes. Une brèche que la Malgache a bien profité pour s'engouffrer. Andraina Mitia Voavy a réussi un break à point nommé.

Elle a confirmé son break et a remporté le premier set par 6/4 après 44 minutes de jeu. Andraina Mitia Voavy a expliqué que " Lors du premier set, le score a été toujours assez serré, on garde toutes les deux nos jeux de service jusqu'à 5/4 pour moi. J'arrive à breaker pour gagner le premier set 6/4 ". Au deuxième set, les bras-de-fer ont continué et les deux protagonistes ont donné les meilleurs d'elles-mêmes. Andraina Mitia Voavy a dominé le jeu d'entrée en réussissant deux breaks successifs.

Passage à vide

La Malgache Andraina Mitia Voavy, au moment de servir pour le gain du match, a fait un passage à vide et son adversaire du jour est revenu à sa hauteur par 5 jeux partout. Sans paniquer et pour montrer qu'elle était la boss du tournoi, elle a réussi à breaker l'Autrichienne à sa sixième mise en jeu. Comme au premier set, Andraina Mitia Voavy a réussi à confirmer son break, synonyme d'un premier titre en circuit ITF World tour junior. Durant son parcours jusqu'à son premier titre, la Malgache a su se montrer très constante dans ses jeux. Elle s'est imposée en 2 sets (6/2, 6/2) devant l'Indienne Kaajal Ramisety. Au tour suivant, Andraina Mitia Voavy a battu en 2 sets (6/4, 6/3) la Serbe Masa Tanaskovic.

En quart de finale contre l'Autrichienne Johanna Hismair, la Malgache a réussi à s'imposer en 2 sets (7/6(3), 6/0). En demi-finale, Andraina Mitia Voavy a écarté la Marocaine Sofia Hadab, tête de série numéro 3 en 2 sets (6/3, 6/1). Après le titre en poche, la nouvelle championne a expliqué que " Lors du deuxième set, je me mets à beaucoup mieux jouer ce qui me permet de prendre le dessus au niveau du score 5/1. La pression commençait à monter, mon adversaire se mettait elle aussi à mieux jouer, ce qui faisait que je me retenais beaucoup. Cela lui a permis de remonter à 5/5. Ça m'a tout de suite réveillée, alors j'ai repris le dessus pour conclure 7/5 ", conclut-elle.