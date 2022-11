Madagascar: Rallye passion III - Et de trois pour l'équipage Frederic-Mick

L'équipage Fred-Mick sur Subaru Impreza remporte leur troisième victoire de la saison. Mathieu et Mika complètent le podium de la troisième édition du Rallye Passion.

Après la pluie, le beau temps. La troisième et dernière journée du Rallye Passion III a été marquée par le renversement de la situation à l'avant-dernière spéciale. Ce rallye qui compte pour la sixième manche du championnat de Madagascar a pris fin samedi à Antsirabe. Frederic Rabekoto a pris les commandes à l'ES14 après la sortie de Faniry Rasoama-romaka, leader depuis la deuxième journée jusqu'à l'ES13.

Fred a, par la suite, réalisé deux scracthes, les deux dernières spéciales dont le Power stage. Après les succès au Rallye Asacm et le Rallye international de Madagascar, l'équipage du club Asacm, Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy au volant d'une Subaru Impreza remporte ainsi leur troisième victoire de la saison en parcourant les 14 épreuves spéciales longues de 125km en 1:25:16.5. "La coupure soudaine nous a toujours compliqué la tâche. Nous avons même fait une sortie au Parc de l'Est...

C'était compliqué avec les pistes boueuses puis les trépidations cassantes. Nous sommes contents de finir premiers mais nous compatissons pour Faniry et Mika qui ont vraiment mérité la victoire" confie Fred.

Sortie à deux pas de la victoire

Le leader provisoire du championnat, le duo Mathieu Andrianjafy- Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru termine en seconde position avec +00:04:02.2 de retard par rapport au leader. "Le rallye a été rude à cause de la météo et les pistes mais c'était à nous de nous adapter à toutes les conditions. Surtout que nous avons ouvert la course lors de la première journée.

Nous n'avons fait que gérer à partir de la deuxième journée, le plus important c'est de franchir la ligne d'arrivée" a, pour sa part, précisé Mathieu. Malgré les problèmes mécaniques à la direction assistée et l'intercom, le champion national en titre et vainqueur du Rallye Passion II, l'équipage Mika Rasoamaromaka-Fabrice Rasata-Herindraibe sur Peugeot 206 (+00:05:34.5) s'installe sur la troisième marche. "C'était vraiment dur jusqu'au bout. Nous avons effectué douze spéciales avec le problème de la direction assistée et trois ES sans intercom mais nous avons pu tout de même gérer. J'étais au fur et à mesure épuisé et le rythme a baissé.

Nous avons espéré un meilleur résultat mais nous nous contentons de ce que nous avons pu réaliser, c'est le rallye " souligne Mika. Seize sur les vingt-quatre partants ont franchi la ligne d'arrivée. La version 2022 a été surtout marquée par l'abandon de l'équipage Faniry Rasoamaromaka- Mahenintsoa Randriambo-lolona au volant d'une Peugeot 208 T16 à l'avant-dernière spéciale alors qu'il a nettement dominé la course en réalisant neuf scratches.

Faniry a fait une sortie de route à l'ES14 Hôpital Marocain-Tsivatrinikamo après une ligne droite suivie d'un léger virage avant de passer sur un pont. "La partie arrière de la voiture a percuté les talus qui nous ont propulsé par la suite à atterrir sous le pont... Bien sûr que nous sommes déçus mais nous allons nous relever, réparer la voiture et nous focalisons sur le prochain rallye" relate Faniry. Rideau sur le Rallye Passion. Place au Lats Race décisif, la septième manche organisée par le club AMA les 10 et 11 décembre dans la capitale.

Classement

Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy (Subaru Impreza) 1 :25 :16.5

Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala (Subaru) +00 :04 :02.2

Mika Rasoamaromaka-Fabrice Rasata-Herindraibe (Peugeot 106) +00 :05 :34.5

Ndrianja Rajemison-Fanja Ramakatsoavina (Subaru) +00 : 10 :41.0

Lai Kam-Willy Ratsimbazafy (Can Am X3) +00 :10 :51.4

Patrice Neveu-José Bezandry (Can Am) +00 :11 :09.8

Freddy Rakotomanga-Jimmy Rabenantoandro (Isuzu D-Max) +00 :11 :35.0

Haja Danielson-Rivo Raberiaka (Mitsuboshi Evo6) +00 :11 :46.1

Jacques Ferre-Mijoro Rakotoniaina (Canam XR3) +00 :17 :58.9

Tovohery Rakotojohary (Clio) +00 :18 :35.5

Elvis Danielson-Sebastien Rabenjamina (Ssangyong Musso) +00 :20 :37.9

Sandy Rakotondrainibe-Murielle Duglat (Polaris RZR 1000) +00 :21 :33.3

Anjaniaina Rakotoarisoa-Patrick Rakotonirina (Land Rover 110 Def) +00 :29 :24.7

Rova Krystal Rakotomalala-Miangaly Rabarijoely (Peugeot 106) +00 :48 :26.0

Riji Rakotoarizaka-Herinjaka Rasoloniaina (BMW) +01 :13 :44.0

Laza Randriamifidimanana-Tommy Rasolofoniaina (Polaris Pro XP) +01: 26 :57.3