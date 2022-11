Madagascar: Star Academy - Anisha passe en demi-finale

Sauvée par le public, Anisha n'a pu contenir ses émotions en apprenant sa qualification samedi. L'aventure continue par la Malgache.

Durant son parcours dans le concours musical Star Academy, Anisha a été nominée pour la première fois avec Julien, Stanislas et Tiana. Grâce aux votes du public, elle a pu garder sa place et rentrer au château de Dammarie-les-Lys avec Tiana ainsi que les autres académiciens.

Ce cinquième prime a été consacré à Grégory Lemarchal, le lauréat de la quatrième saison de la Star Academy, décédé de la miucoviscidose. Les hostilités ont été ouvertes par la chanson " Ne partez pas sans moi " de Céline Dion, qui est à la fois l'hymne des élèves. L'image de Grégory Lemarchal a défilé durant l'hymne. La star, Patrick Fiori a partagé la scène avec eux en interprétant le titre " Ecris l'histoire", qui est le premier single du vainqueur de la quatrième saison.

Une soirée émouvante

Malgré les dures épreuves qu'Anisha a traversées ces derniers temps, le soutien de sa famille lui a permis de regagner confiance en elle. Le message surprise de sa grand-mère de Madagascar lui a remonté le moral avant sa prestation avec Patrick Fiori. À noter que chaque candidat interprétait une chanson avec un artiste de renom durant la soirée. Submergée par l'émotion, la jeune Malgache se donnait à fond lors de son duo avec l'artiste Patrick Fiori lors duquel ils ont chanté le titre " J'y vais ", que le chanteur a enregistré avec Florent Pagny.

Patrick Fiori a été conquis par la voix de l'élève de 22 ans et sort des mots d'encouragement. "Avec Anisha, franchement je me suis régalé ! Elle a fait des prouesses vocales extraordinaires mais elle a mélangé à la fois la puissance et l'émotion. Donc du coup, c'est rare de chanter avec les frissons. Elle m'a mis les frissons pendant notre duo alors que c'est très concentré en principe ce genre d'exercice. Elle a été super et je lui souhaite bonne route pour tout et qu'elle chante, qu'elle chante, qu'elle chante parce qu'elle fait du bien au cœur, elle se fait du bien aussi et qu'elle fait du bien aux gens", avoue-t-il. La présentation scénique du samedi a duré environ trois heures.