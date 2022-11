Ile Maurice: Parlement - Pravind Jugnauth attendu sur la drogue et les municipales

Depuis l'arrestation de l'activiste social et politique, le Premier ministre Pravind Jugnauth a été avare de commentaires. Mais il devrait cette semaine s'exprimer, pas nécessairement sur cette arrestation médiatisée, mais sur la drogue en général puisqu'il devrait prendre la parole demain sur le Dangerous Drugs (Amendment) Bill.

Comme il est de coutume ces derniers temps, les quatre ou cinq derniers orateurs sont tous de la majorité gouvernementale. Avant le summing-up du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, les intervenants seront, entre autres, l'Attorney General, Maneesh Gobin, le ministre du Transport, Alan Ganoo, et la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun.

L'intervention de Pravind Jugnauth est ainsi très attendue, surtout dans le sillage de l'arrestation de Bruneau Laurette, mais aussi après la demande du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, de la mise sur pied d'assises sur la toxicomanie en janvier prochain. L'autre sujet sur lequel la population attend des commentaires de Pravind Jugnauth est la tenue d'élections municipales. D'abord, il y a une question de Deven Nagalingum, classée à la troisième place sur l'agenda de demain.

Munitions des "backbenchers"

Pravind Jugnauth qui répond rarement à trois questions, épuisera sans doute les 30 minutes allouées pour répondre à la première et peut-être à la deuxième question. D'autant que pour la question classée à la première place, celle de Stéphanie Anquetil sur l'arrestation de la mère du bébé de l'abri de Cap-Malheureux, les backbenchers de la majorité seront nombreux à préparer des questions pour fournir des munitions au Premier ministre en vue de répondre aux détracteurs de la ministre du Bien-être de la famille.

Par ailleurs, d'ici la fin de la semaine, on devrait être fixé sur un éventuel scrutin municipal. Si le Premier ministre ne répond pas à la question de Deven Nagalingum demain, d'ici vendredi, on devrait s'attendre à l'émission du writ of election de la présidence et que la commission électorale annonce la date du scrutin et du dépôt des candidatures. Si les élections devaient se tenir cette année, elles devront avoir lieu au plus tard le dimanche 18 décembre, avant les festivités de fin d'année.

L'opposition parlementaire, pour ne pas être prise au dépourvu, se prépare à affronter les municipales comme un bloc. Une première réunion des présidents et secrétaires généraux des quatre partis a eu lieu vendredi dernier et une autre est prévue le samedi 19 novembre. Si d'ici vendredi, le writ n'est pas émis, (une fois cet exercice enclenché, il faut avoir un minimum de 30 jours pour la tenue des élections), y aura-t-il d'autres réunions des comités mis sur pied par l'opposition ? "Oui", nous a répondu Patrick Assirvaden, qui souligne que l'opposition ne veut pas être surprise par une tactique de Pravind Jugnauth. Donc encore quelques jours, on verra plus clair sur ses intentions, surtout pour les municipales.