Ile Maurice: Conseils de districts - Une lutte âpre pour la présidence prévue à Flacq

Cela fait deux ans que les président et vice-président sont en poste dans les sept conseils de districts de l'île. Comme le prévoit la loi, l'échéance est arrivée pour un renouvellement de ces postes.

Les élections à la présidence et la vice-présidence des conseils de districts ont toujours été politisées. Et on ne départira pas à la règle aux prochaines élections, prévues fin novembre ou début décembre. D'autant que ceux qui seront en poste auront l'importante tâche de mener campagne pour ceux qui les ont soutenus, car les prochaines élections générales se tiendront très probablement sous leur mandat.

Pour l'heure, c'est dans l'Est du pays - plus particulièrement au conseil de district de Flacq - que les choses ont commencé à bouger. Pour cause, le ministre Vikram Hurdoyal souhaiterait qu'un de ses poulains, Kishore Kumar Jeewoth, élu dans le village de Sebastopol, occupe le poste du président. Mais sa tâche s'annonce compliquée car une première réunion, tenue durant le week-end des 5-6 novembre, aurait été un échec.

Sur 26 conseillers du district, moins d'un tiers étaient présents. L'un des challengers du poulain du ministre Hurdoyal est Manoj Ramrup, élu en tête de liste dans le village de Camp-de-Masque, le 22 novembre 2020. Celuici est, paraît-il, soutenu par une quinzaine de conseillers. Même s'il n'est pas soutenu officiellement par un élu du Mouvement socialiste militant (MSM) des circonscriptions de Flacq/Bon-Accueil (n°9) et Grande-Rivière-Sud-Est/Montagne-Blanche (n°10), il partirait avec un certain avantage. Mais, pourra-t-il faire face au forcing de Vikram Hurdoyal ? Les autres ministres et députés des deux circonscriptions s'abstiennent, pour le moment, de donner un mot d'ordre, mais on prévoit une lutte âpre entre les deux prétendants au poste suprême.

Au sein des autres conseils de districts, aucun mot d'ordre n'a été donné, du moins pour le moment. À Grand-Port, qui se trouve sous la présidence de Ravi Jangi, élu à Quatre-Soeurs (circonscription n°11) et connu pour sa proximité avec le PTr, le contrôle devrait aller à un élu de la circonscription de Mahébourg/ Plaine-Magnien (n°12). Il est probable que Ravi Jangi tente de rempiler pour un deuxième mandat. Interrogé, il a laissé entendre qu'il n'a encore pris aucune décision.