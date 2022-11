Ile Maurice: Manifestation du 29 octobre - Lorsque Bruneau Laurette revenait sur le "Wakashio"

Lors du meeting du 29 octobre 2022, l'activiste a fait des accusations très graves dans l'affaire de ce vraquier naufragé le 25 juillet 2020 à Pointe-d'Esny. L'opposition reprendra-t-elle le sujet au Parlement ?

Revenons d'abord sur certaines zones d'ombre que relevait déjà l'express du 22 août 2020 : "Comment expliquer que les garde-côtes n'aient rien vu venir ? Pourtant, le Wakashio est plus grand que le Titanic." Les coïncidences troublantes : "Le Coastal Surveillance Radar System de St-Brandon et le radar de Gris-Gris ne sont pas opérationnels... celui de St-Brandon n'est pas opérationnel depuis mai à cause d'une faille au niveau du moteur, alors que le radar d'Agaléga a un ennui technique... Comment expliquer qu'aucun hélicoptère, soit le Dhruv, le Barracuda et le Dornier n'aient été déployés avant la marée noire ?"

Selon l'activiste et politicien Bruneau Laurette, le Wakashio ne recherchait pas la connexion wifi et il n'y avait pas de problèmes de communication avec la garde-côte. D'ailleurs, ajoute-t-il preuves à l'appui, il y avait eu des échanges et le navire avait même fourni son adresse e-mail aux garde-côtes mais on ne l'a pas contacté. On nous signale que si le navire recherchait la connexion wifi, c'est qu'il était joignable par e-mail.

L'activiste affirme d'autre part que ce sont les gardes-côtes qui faisaient la fête dans la nuit du 25 juillet 2020, loin de Pointe-d'Esny, à Flic-en-Flac, et pas l'équipage du navire. Il expliquait aussi, le 29 octobre, comment deux remorqueurs, le Stanford Hawk et le VB Cartier, se sont approchés du Wakashio lors du naufrage.

Ses conclusions : soit il y a eu négligence soit manque de compétence professionnalisme de la part des gardescôtes soit alors un complot pour importation de drogue. Pourrait-on expliquer le choix de la date et l'heure de l'organisation de la fête par le besoin de laisser le champ libre au Wakashio ce jour-là ? Le rapport de la cour d'investigation nous aurait renseignés. Pour un internaute : "Si premie wagon Mauricio ti amenn supply en bulk e person pa koné kot gro bal finn ale, mo pa surpris si avec confinement, reseau la fine couper et demande ti trop fort... Enter Wakashio."

"Quid des allées et venues que des habitants de Pointe d'Esny disent avoir remarquées le soir du naufrage ? Pourquoi des canots de sauvetage tournaientils autour du Wakashio ?" se demandait encore l'express du 22 août 2020.

Capitaine veinard...

Le capitaine du vraquier naufragé, Sunil Kumar Nandeshwar, a eu une sacrée chance à Maurice. Malgré tout le tort causé à notre pays, il n'est pas allé en prison. Il était en détention pendant 16 mois avec les conditions beaucoup plus souples qu'en prison. Il avait plaidé coupable d'"endangering safe navigation". Lorsque la sentence de 20 mois a été prononcée, on a déduit les 16 mois de détention plus quatre mois restants qu'il devait passer en prison "pour sa bonne conduite" en détention ! Ce qui fait qu'au prononcé de la sentence, il a été libéré et a pu regagner son pays.

Sa bonne étoile lui a permis aussi de quitter notre pays avant, ou plutôt en l'absence de, la publication du rapport de la commission d'investigation de l'ex-juge Abdurrafeek Hamuth. Me Sanjeev Teeluckdharry avait fait une grosse révélation la semaine dernière. Il a raconté comment lui et Bruneau Laurette sont allés voir feu Me Yousuf Mohamed, qui défendait alors le capitaine indien, pour lui demander de se retirer de cette affaire. Ce que le "Senior Counsel" avait accepté de faire en remboursant même les honoraires reçus aux proches du capitaine.