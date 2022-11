Ile Maurice: Field Intelligence Office - Deux policiers soupçonnés proches de l'activiste mutés

Le 5 novembre, la décision a été prise de muter deux policiers soupçonnés d'être proches de Bruneau Laurette. Des éléments du Field Intelligence Office (FIO) se disent découragés de travailler dans cette unité.

Outre leurs tâches qui ont drastiquement changé depuis qu'un chef inspecteur, connu pour sa proximité avec des membres du pouvoir, en a pris les commandes, cette fois-ci des limiers se disent victimes d'un transfert injuste. Un de leurs collègues trouve que cette mutation est infondée : "Ki prev ena pu sa. Zot pe transfer dimounn inzisteman zis lor alegasion ou zis akoz pa gagn dimoun la ou pe refuz fer travay ki pa kadre avek nu duty."

Leur chef hiérarchique a tenté d'intervenir pour annuler le transfert de ces policiers qui ont démontré des performances dans leur travail. Les informations de ces policiers ont permis de mettre la main sur des voleurs et de résoudre une série de vols. En vain.

Dans le passé, la tâche du FIO consistait à faire du travail d'intelligence et à recueillir des informations dans des vols, meurtres ou autres affaires criminelles. Mais, depuis l'arrivée du chef inspecteur, qui n'hésite pas à afficher sa couleur politique, les limiers du FIO se retrouvent à recueillir des informations concernant les conférences de presse des opposants du gouvernement, à écouter des émissions radiophoniques où participent ces derniers, ou à alimenter une base de données sur des personnes qui ne sont pas en faveur du gouvernement, et de les placer sous surveillance.

Cependant, du côté des Casernes centrales, on justifie ces mutations par le fait qu'un policier ne travaille pas éternellement à un poste, et qu'il peut être transféré n'importe quand "for the good sake of the force".