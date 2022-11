Algérie: Les festivités du 68e anniversaire de la Révolution de novembre conforteront le lien avec la Mémoire nationale

Alger — L'ambassadeur d'Algérie au Sultanat d'Oman, Filali Ghouini, a déclaré que les festivités commémorant le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, placées sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, conforteront davantage le lien des Algériens et Algériennes avec la Mémoire nationale.

Les festivités commémorant le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre, placées sous le haut patronage du Président Tebboune, "conforteront davantage le lien des Algériens et Algériennes avec la Mémoire nationale, à travers des activités d'envergure à tous les niveaux et dans tous les secteurs qui traduisent l'attachement de l'Algérie nouvelle à préserver le dossier de la Mémoire, et exhortant les générations de l'indépendance à rester fidèles au serment des chouhada", a souligné M. Ghouini dans une déclaration faite à la presse lors d'une cérémonie organisée au siège de l'ambassade à Mascate, dont l'APS a reçu dimanche une copie.

Cela intervient "au moment où l'Algérie amorce une nouvelle phase de son parcours riche et exceptionnel, et un nouveau chapitre de réformes basées sur la consécration de l'Etat de droit et des libertés, la consolidation des valeurs ??de la justice et la garantie des droits civils et politiques de la société algérienne, dans le cadre d'un développement juste et équilibré, tout en renforçant les piliers du développement global et en réalisant un véritable décollage économique", ajoute le diplomate.

L'ambassadeur a qualifié les relations algéro-omanaises de "fortes et historiques", relevant qu'elles ont enregistré récemment "une dynamique remarquable, à travers la croissance des échanges des visites et des délégations de haut niveau".

Les festivités commémorant le 68e anniversaire du déclenchement de la révolution à Mascate ont été marquées par une large présence de la communauté nationale établie au Sultanat d'Oman, de ministres du gouvernement omanais, de membres du Conseil d'Oman, d'hommes d'affaires, d'intellectuels, de journalistes et de membres du corps diplomatique accrédité au Sultanat d'Oman.