Algérie: Timimoune - Valoriser la dimension éco-touristique pour un développement durable

Timimoun — La valorisation de la dimension écologique du tourisme pour atteindre un développement durable a été vivement soulignée par les participants à un symposium national ouvert dimanche à Timimoun à l'initiative de l'association nationale scientifique des jeunes "Découverte Des Jeunes" (ANSJ-DN).

"La préservation de la biodiversité est un facteur primordial pour la réalisation d'un éco-tourisme durable et la protection des ressources naturelles de chaque région", ont souligné les intervenants, des membres de l'association, des représentants et cadres des organismes exécutifs, en présence des éducateurs des établissements des jeunes et des sports issus de différentes régions du pays.

La conscientisation de la société sur le rôle important du tourisme saharien, notamment de la jeunesse, l'importance de préservation des éléments de la biodiversité saharienne par la conservation des espaces oasiens, la richesse faunistique et floristique, ainsi que les repères et sites archéologiques et naturels, ont été recommandés par les participants à cette rencontre de trois jours placée sous le thème "Notre environnement est entre nos mains".

Le président de l'ANSJ-DN, Ferhat Bouzennoun, a indiqué qu'au travers cette rencontre, qui fait partie de bien d'autres tenues dans différentes wilayas du pays, les organisateurs entendent "ancrer, de manière scientifique et opérationnelle l'éducation environnementale confiée aux stagiaires formés par les éducateurs, en sus de l'organisation de sorties récréatives et environnementales sur le terrain afin d'ancrer profondément dans les esprits des générations montantes la valeur du tourisme responsable et les conscientiser sur l'éco-tourisme".

De son côté, la vice-présidente de l'association nationale scientifique des jeunes, Fatiha Larinouna, a mis l'accent sur l'importance de consolider les rapports entre l'enfant et son entourage écologique et de développer sa conscience socio-participative dans la préservation de l'environnement, ajoutant que "l'association œuvre pour cela au travers l'organisation des regroupements, portes ouvertes et camps scientifiques (destinés aux jeunes)".

Abondant dans ce sens, son collègue Mohand Akli Habbouche, a soutenu que ANSJ-DN vise à "vulgariser les différentes formes de tourisme durable, susceptibles de préserver les potentialités naturelles, d'ajouter une valeur au tissu socio-économique créateur d'autres ressources, de générer des emplois à la satisfaction des populations des zones à vocation touristique".

Pour sa part, la directrice de l'environnement de la wilaya de Timimoun, Soumaya Benzineb, a mis en avant l'importante préservation de l'écologie, des espaces verts de la région, la délimitation d'autres nouvelles étendues vertes pour la protection de l'écosystème local, avant de rendre hommage aux efforts fournis par les divers acteurs pour la protection de l'environnement local, notamment au travers les destinations touristiques.

Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Abdelhamid Mazri, a indiqué, quant à lui, que ses services "s'emploient à faire adhérer plus de participants, associations locales notamment, à cette rencontre en vue de leur permettre de tirer profit des expériences opérationnelles en termes de conservation de l"environnement et d'impliquer, au titre de la démocratie participative, tous les acteurs dans la réalisation des objectifs escomptés de l'éco-tourisme".

Le programme de cette rencontre prévoit l'organisation de randonnées dans le territoire de Timimoun pour permettre aux participants de s'enquérir des éléments et atouts éco-touristiques du Gourara et des efforts déployés au titre de la mise en valeur et la promotion des destinations touristiques Sud, de la région notamment.