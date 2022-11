Tunisie: Safran Tunisia / Journée de l'innovation industrielle à Soliman - Anticiper et exploiter les technologies de demain

Le voyage au cœur d'un futur technologique en 2050 est la clé de voûte de l'industrie nouvelle et innovante que les startupeurs sont appelés à réaliser et matérialiser.

Implantée en Tunisie depuis 2003 au service de l'innovation industrielle automobile, l'entreprise française s'est orientée sur le volet aéronautique au point de devenir " un leader mondial de l'aéronautique ". L'innovation est au cœur du progrès de la firme et de sa filiale récemment sur notre territoire. Dans ce contexte, une conférence de presse s'est tenue au siège de Safran Tunisia à Soliman ayant rassemblé de nombreux experts parmi les scientifiques et les étudiants dans les grandes écoles comme Polytechnique Tunis, pour ne citer qu'eux.

Cette imagination d'un futur innovant et technologique a fait l'objet d'une journée catalyseur de l'innovation industrielle à laquelle ont participé des experts et des partenaires internationaux, des enseignants et chercheurs des grandes écoles qui scrutent les belles perspectives à l'horizon 2050. Les participants à cette manifestation, constitués d'experts de divers domaines, de start-up et d'étudiants, ont eu pour tâche d'inventer des solutions en cohérence avec la vision 2050 de l'entreprise en tentant de les cartographier. La manifestation a été axée sur deux panels intitulés "Catalyser l'innovation ouverte pour répondre aux besoins de l'industrie aéronautique" ainsi que "L'innovation dans le domaine de la gestion des infrastructures".

D'ailleurs, Safran Tunisie détermine la dimension de ses ambitions : " S'ouvrir sur l'innovation dans le domaine de l'industrie pour répondre aux besoins et exigences du futur. Tel est le défi que lance le programme "Safran Tunisia Innovation Shakers". Il s'agit d'une mission hautement confidentielle qui nous téléporte en 2050 au cœur d'un monde totalement... futuriste ".

Un programme ambitieux et innovant

Le programme initié par la société Safran, basée à Soliman et opérant dans le domaine de la production des équipements aéronautiques et des intérieurs d'avions, est dense et développé. Il consiste à imaginer un futur innovant et technologique, à travers la création d'un écosystème d'innovation et d'une banque d'idées révolutionnaires et novatrices. Soutenu par l'initiative spéciale "Formation et emploi" du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mis en œuvre par GIZ Tunisie, en étroite collaboration avec le ministère tunisien de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, dans le cadre du projet "Partenariats pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises", le programme vise la création d'emplois de qualité par le soutien aux entreprises privées des secteurs aéronautique et automobile.

Pour la circonstance et pour réussir cette mission stratégique, à savoir la gestion innovante des infrastructures intelligentes, Safran a l'imagination fertile. Elle a créé le Doctor S, un super héros qui, du fond de son laboratoire et de sa salle de contrôle, invite à voyager dans le temps pour proposer des solutions révolutionnaires.

Incubation de start-up

A la fois ambitieuse et audacieuse, la stratégie de Safran consiste à mettre en œuvre une industrie idéale en 2050, à travers des concepts les uns plus intelligents que les autres. Il s'agit, pour y arriver, d'incuber et de regrouper des start-up industrielles, des sociétés, des étudiants, des universités, etc...

Une vision futuriste

La conception des bâtiments de la société Safran Tunisie en 2050 a été rendue possible, pour être dans les normes exigeantes d'une infrastructure intelligente, écologique et confortable. La vision du bâtiment futuriste en question est d'abord centrée sur les humains (ludique, sain et confortable). Elle sera circulaire (conçu pour le démontage), inclusive, intégrée et propre (matériaux durables). Adaptatif et intelligent, ce bâtiment robotisé sera non seulement sensible au climat mais résilient et prêt à amortir les catastrophes de toutes sortes.

M. Renaud Guyader, directeur général de Safran en Tunisie, M. Khélil Chaibi, président de la chambre tuniso-française de commerce et d'industrie et M. Felix Sarrazin, chef de programme à la " Deutsche Gesellschaft für Internationale ont rehaussé l'importance de l'événement technologique. Un ingénieur en Polytechnique a pris la parole et a rendu hommage aux savoir et à la science en Tunisie : " L'innovation est le pilier du capital humain. Il y a une importance à développer l'Ecole Polytechnique qui fournit des milliers de têtes grises qui poussent au développement technologique. L'Ecole nationale d'ingénieurs polytechnique de Tunis en est un exemple édifiant. Des têtes bien faites et des compétences pour atteindre l'indépendance. La recherche scientifique tunisienne est parmi la meilleure au monde. Femmes et hommes, étudiants et étudiantes sont les moteurs de ce pays. "Meilleurs informaticiens, médecins et architectes au monde", termine en apothéose l'intervenant.