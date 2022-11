Madagascar: Rugby - Tournoi des boites - Le COSFA champion du tournoi des boites

Un match plus physique que d'habitude ponctué de 2 cartons rouges pour les joueurs de COSFA, mais une victoire méritée du titre de champion du tournoi des boîtes.

Les militaires du COSFA ont remporté le titre de champion des boîtes dont la grande finale a été jouée hier au stade Makis d'Andohatape-naka avec des spectateurs venus nombreux. Les militaires se sont imposés sur le score de 72-37, 30-17 à la mi-temps.

Dès l'entame de la rencontre, les protégés de Rija Randrianarison, coach de COSFA ont fait une incursion dans la ligne d'en-but de leurs adversaires deux minutes après le coup d'envoi. Premier essai pour les militaires. De réponse du berger à la bergère, les joueurs de la Commune urbaine ont réussi à marquer un essai de pénalité et ils ont viré en tête après cinq minutes de jeu (5-7).

Sur un engagement de trop, le numéro 14 de COSFA a écopé un carton jaune laissant son équipe à jouer en infériorité numérique. Comme ils sont forts physiquement et tactiquement, deux joueurs de l'USCAR ont été pénalisés par deux carton jaune, 8ème et 14ème minute, suivi d'un coup de pied de pénalité transformé par le numéro 10 de COSFA et ils ont viré en tête 8-7 (15'). Durant les vingt dernières minutes de la première période, les deux équipes ont marqué six essais dont 3 pour COSFA avec deux transformés et 3 dont un transformé pour USCAR. Les deux équipes se quittent sur le score de 37-17 à la pause.

À la reprise, le match devient plus physique et à chaque contact, un ou deux joueurs de chacune des deux équipes sont au tapis exigeant l'intervention du médecin sur le terrain. Un joueur de COSFA après un choc violent a besoin de quelques points de sutures pour arrêter le sang. Le match se poursuit et les militaires ont creusé l'écart. Après 27 minutes de jeu, COSFA mène sur le score de 49-23. Les essais se sont poursuivis pour les militaires. Ils ont réussi à marquer quatre nouveaux essais, tous transformés. De leur côté, les joueurs de la commune urbaine ont réussi à marquer un essai de pénalité la soixante onzième minute. Le score final a été de 72-37.