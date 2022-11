Algérie: La communauté algérienne en Libye commémore le 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération

Tripoli — Le Consulat général d'Algérie à Tripoli a organisé au profit de la communauté nationale établie en Libye, une cérémonie à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, en présence de plus de 200 ressortissants algériens et des Libyens ainsi que nombre de consuls, de représentants des ministères et de responsables des administrations et des différents secteurs libyens.

Intervenant à cette occasion, le consul général, Aissa Remani a appelé les membres de la communauté à adhérer et à contribuer "non seulement aux efforts nationaux pour parachever l'édification de l'Algérie nouvelle sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour un Etat libre, souverain et fort, mais aussi à consolider les passerelles et les liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays frères".

Au programme de la cérémonie, une vidéo a été diffusée sur l'histoire de la révolution nationale en sus d'une exposition du livre "mon histoire avec un million de martyrs" du défunt moudjahid et écrivain libyen, El Hadi Ibrahim El Michirgui.

Suite à cette exposition organisée par le consulat général et animé par un membre du consulat et la petite-fille du défunt moudjahid libyen, le consul général a mis en avant la symbolique et l'importance de commémorer cette date sur la terre libyenne dont les enfants tels que le moudjahid El Hadi Ibrahim El Michirgui et autres moudjahidine libyens ont contribué à la révolution algérienne "où leur sang s'est mêlé au sang des Algériens, à plusieurs reprises à l'instar de la bataille d'Issine, dont nous avons commémoré cette année le 65e anniversaire".

A ce propos, M. Aissa Remani a indiqué que la bataille d'Issine constituait "un exemple vivant à l'instar du parcours et du combat du défunt El Hadi Ibrahim El Michirgui, pour la libération de l'Algérie".

Il s'agit, poursuit le consul général, "d'exemples qui demeureront des haltes et des gloires dans plusieurs positions honorables inscrites dans l'histoire des relations de fraternité et de solidarité entre le peuple algérien et le peuple libyen frère qui trouve toujours auprès de l'Algérie, gouvernement et peuple, soutien et aide dans ses efforts nationaux et ses aspirations légitimes pour l'indépendance, la sécurité et la prospérité".