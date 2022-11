Ile Maurice: Poursuites - Trafic de drogue, une accusation facile ?

Les crimes qui sont traités et punis avec la plus grande sévérité sont l'assassinat, le terrorisme et le trafic de drogue. Certains droits sont même refusés durant l'enquête, comme l'assistance d'avocats et la détention in communicado.

Comme nous le dit un Senior Counsel (SC), si on veut piéger quelqu'un et lui faire subir le plus de tracasseries possibles, rien de mieux que de l'accuser de trafic de drogue plutôt que de meurtre, par exemple. Pourquoi ? "Pour un meurtre, il faut d'abord tuer une personne ou alors faire endosser la responsabilité d'une personne déjà morte de cause naturelle, ou assassinée, par quelqu'un d'autre que le véritable meurtrier. Ce sont des complications à éviter surtout si une enquête préliminaire ou judiciaire par un magistrat intervient."

Notre interlocuteur nous explique aussi comment il existe une fine ligne entre consommation et trafic de drogue, et comment un suspect pourrait être aisément accusé de trafic et encourir de lourdes peines. "C'est pourquoi la cour est vigilante dans les affaires de trafic de drogue, surtout si des accusations sont proférées contre ceux qui détiennent les preuves, à savoir les membres de la police." Il nous rappelle également comment les discours des politiciens exercent une pression extrême sur ces affaires.

Interrogé à propos de l'affaire Bruneau Laurette, l'avocat est d'avis que, même si au final la cour rejette les accusations, le suspect devra subir les procédures, la détention, la saisie des biens, le passeport et autres misères, sans parler de la perte de sa réputation. "The process is the punishment, surtout s'il est long et que la police demande constamment des renvois en disant que l'enquête est en cours." Il prévoit que même si Bruneau Laurette obtient la liberté conditionnelle, il pourra être soumis, tout comme Darren Activiste, à des conditions strictes comme l'interdiction de prendre part à des manifs, d'être actif sur les réseaux sociaux (il est aussi accusé de "breach of ICTA") etc. "Ce sera toujours ça de gagné pour certains" soupire-t-il.