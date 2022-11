Ile Maurice: Papier à rouler - La cargaison payée cette année

Les 24 025 boîtes de papier à rouler ont été réglées par virements bancaires en juin et septembre 2022 et nous en avons la preuve. En facilitant l'importation de l'outil principal pour consommer la drogue, les autorités ne sont-elles pas complices du trafic ?

Le cannabis et la drogue synthétique sont consommés majoritairement comme cigarettes. Les autres moyens comme le bong sont peu répandus mais aussi moins faciles à détruire, selon l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU). Donc l'importation de papier à rouler est pour XavierLuc Duval un encouragement à la consommation de drogue synthétique, surtout, comme il l'a dit jeudi dernier, que le prix du cannabis a augmenté drastiquement et n'est plus abordable.

Que cache donc la tentative de cover-up dans l'importation de 22 millions de papiers à rouler ? Dans sa réponse à la Private Notice Question (PNQ) du 3 novembre 2022, le ministre Soodesh Callichurn a voulu faire croire que leur prix n'a pas changé depuis 2015, ce que Xavier Duval n'a pas voulu gober. Mais malgré ses promesses, le ministre n'a pas déposé les preuves de ce qu'il avançait.

Cependant, nous sommes en mesure de révéler que le prix a bien augmenté et le paiement effectué en trois occasions juste avant l'importation (voir illustration). On soupçonne même Jonathan Augustin d'avoir transporté de l'argent liquide en Afrique du Sud pour payer plus. Le ministère du Commerce se serait donc bien basé sur des factures "expirées" pour approuver sa demande.

La première défense de Callichurn quand Xavier Duval lui reprochait de ne pas avoir confirmé le prix et que les documents présentés par Augustin n'étaient pas à jour: "You would not expect the Ministry to go and enquire regarding the change of price and so on! (... ) the prices are checked by the Customs Department at the time of clearance and upon delivery." Le ministre renvoyait ainsi la responsabilité à la douane qui a pourtant bloqué le manège d'Augustin.

Négligence ou complicité ?

Ces demi ou non-réponses de Callichurn prouveraient donc qu'il y aurait eu au moins négligence, au pire, complicité avec Augustin du ministère qui a approuvé la commande de 24 025 boîtes de papier à rouler. Mais il y a plus si on en fait l'historique. Le 2 juin 2015, le ministère retire le papier à rouler de la liste des prohibited goods.

Pourquoi ? Officiellement, dans l'euphorie gouvernementale de tout libéraliser pour gagner des points dans l'indice de Ease of Doing Business ou d'autres traités. Cet enlèvement temporaire mérite lui-même une enquête. Pourquoi le papier à rouler, qui n'est pas un produit de première nécessité, étant dangereux dans son usage potentiel pour la consommation de drogue, a-t-il bénéficié d'un upgrading ? D'ailleurs, il sera réinclus dans cette liste le 17 décembre 2015. On se demande aussi si l'importation pour "usage personnel" devrait bénéficier d'une libéralisation du commerce.

Six millénaires à fumer

Justement, Xavier Duval a demandé à plusieurs reprises le 3 novembre comment le ministère du Commerce a-til pu croire Jonathan Augustin quand celui-ci a déclaré que cette quantité de ti-papye était pour usage personnel. Et jeudi dernier, quand le leader de l'opposition est revenu sur ce point (dans son discours sur le Dangerous Drug Amendment Bill), Soodesh Callichurn a cru bon de soulever un point of clarification, soulignant avoir dit "personal storage" et non "personal usage". "Pointless point of order !", a rétorqué Duval. Democracy Watch a fait le calcul : si c'était pour usage personnel, l'importateur aurait pris six millénaires pour utiliser ces 22 millions de ti-papye!

Autre incohérence. Lorsque le produit est interdit à nouveau le 17 décembre 2015, le ministère émet un communiqué le 23 décembre 2015 pour l'annoncer et où, selon Callichurn (nous n'avons pas retrouvé ledit communiqué), il est souligné "except for those ordered or imported before 17 December 2015". Le terme "ordered" est important pour comprendre comment cette petite fenêtre ouverte entre le 2 juin et 17 décembre 2015 a failli permettre l'inondation de ti-papye sur le marché. Donc, ceux déjà importés seront autorisés à la vente. Mais quid des "ordered" ?

Nous avons demandé au consultant en logistique Robert Hungley ce que order signifie dans le jargon. "C'est une commande ferme." Elle le devient lorsqu'elle est payée d'avance ou confirmée par lettre de crédit, ajoutant : "Il est rare qu'un fournisseur exporte des marchandises sans garantie sauf si c'est un importateur de longue date." De plus, selon la lettre de transport aérien (airway bill, en notre possession), la marchandise était adressée à Zippy Mouse, pas à la banque. "Soit l'expéditeur faisait une confiance aveugle à Zippy Mouse et Jonathan Augustin - ce qui m'étonnerait vu surtout la valeur élevée de la cargaison - soit l'exportateur a été payé d'avance."

Selon les documents en notre possession, tous les paiements ont bien été effectués d'avance. Pas depuis 2015, mais en juin et septembre 2022, juste avant l'expédition des produits vers Maurice le 9 octobre 2022. Il n'y avait donc aucun engagement ferme avant juin 2022, comme l'aurait fait croire Soodesh Callichurn. D'après Robert Hungley, il est difficile pour un fournisseur, même s'il faisait une confiance aveugle à l'acheteur de conserver une commande pendant sept ans, "car cela impliquerait des frais de stockage, de risques d'expiration ou de détérioration du produit. D'ailleurs, aucune banque n'aurait renouvelé ou émis une lettre de crédit pendant sept ans".

Grand merci aux douaniers

Autre difficulté à accepter l'argument du ministre Callichurn que la commande des 24 025 boîtes était ferme, quand il a brandi une "scanned version of a letter, dated 30 March 2016, addressed to the Ministry... from Mr Alex Jacovides, Managing Director of WINLEX Ltd/CLIPPASALES... which mentioned that a Purchase Order dated 16 September 2015 for an order of 975 boxes of Rolling Cigarette Papers had been finalised and could not be cancelled." En fait, le ministre reconnaît implicitement que seule la commande initiale de 975 boîtes est ferme.

Même en concédant que la commande des autres 500 et 1 000 boîtes dont la production allait commencer pourrait être considérée comme ferme, comment qualifier celle des 22 525 ? Il est donc clair que le ministère a accepté que Zippy Mouse fasse une nouvelle commande de 24 025 boîtes de papier à rouler en 2022. "Heureusement", dit Robert Hungley, "les douaniers étaient là pour dire : Stop ! On ne passe pas." Duval l'a rappelé aussi à Callichurn le 3 novembre : "The seizure is not thanks to you; it was thanks to Customs."