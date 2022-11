Ile Maurice: Dance for Kindness - Le "flash mob" s'invite à travers l'île

Danser, bouger pour se sentir mieux dans sa peau, ou tout simplement danser. Le phénomène flash mob s'installe à Maurice et de la plus belle des manières.

Hier fut le premier épisode de Dance for Kindness (DFK), dans dix centres commerciaux principalement, notamment à Kendra à St-Pierre, ou encore au Super U de Grand-Baie et de Flacq, à Bagatelle, à Mahogany, à Riche-Terre... Une expérience qui a réuni de nombreux Mauriciens, entre 11 heures et 13 heures.

DFK en est à sa dixième édition à Maurice. Elle est organisée par Life Vest Inside qui, jusqu'à maintenant, a installé l'événement à travers 75 pays. À Maurice, c'est le Centre for Natural Healing and Meditation (CNHM) qui a été désigné afin de mener à bien le projet. "Le but de Dance For Kindness est de permettre à un individu de se sentir bien dans sa peau et favorise un moment de partage avec l'autre et cela sans aucune barrière ou différence, que ce soit religieuse, de race ou de culture.

Nous ne sommes qu'un", explique Roshan Sujeebun. De ce fait, les intéressés peuvent s'inscrire en ligne et, une fois l'inscription complétée, ils seront contactés par l'équipe de CNHM, afin d'établir des dates pour une répétition par des chorégraphes professionnels dont Vanessa Russeeawon, Vidz Jaulim, Johnny Ah Yan, Nirupama Anand-D'Sa, Prakash Neerunjun, Manisha Bizmohun, Gavishtee Kebla, Neil Kallychurn et Vishwani Nynan-Murthen. Les répétitions sont programmées dans des endroits spécifiques de l'île et seront communiquées au préalable aux participants.

DFK, qui est un événement gratuit et d'ampleur internationale, comprend plusieurs autres activités, dont des récitations de poésie aussi axées sur la gentillesse comme moyen d'honorer la Semaine de la gentillesse.