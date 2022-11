Ile Maurice: Climatiseurs - Demande moindre, mais toujours présente

L'été est là. Mais bien que les températures soient proches de la normale, certains jours, elles pourraient dépasser de plus de 2° C la moyenne saisonnière et la température maximale pendant la journée pourrait atteindre 35° C sur le littoral.

Supérieure à la normale et associée à des périodes de forte humidité et de vents faibles, pouvant entraîner des conditions torrides, en particulier de janvier à mars.

Parallèlement, le coût de la vie a augmenté. Mais entre le climatiseur, le ventilateur et le cooler fan, la demande va surtout vers le climatiseur, considéré comme une nécessité par des consommateurs, qui trouvent que le ventilateur refoule l'air chaud. Pour le ventilateur, le plus en demande est le smart, qui peut être contrôlé d'un téléphone portable. D'autres commerces notent une demande pour le box fan plus pratique à déplacer dans les différentes pièces. Au vu de la baisse de la demande pour le cooler fan, certains commerces n'en vendent plus.

La demande est surtout pour le climatiseur inverter et le split classique. Bien que l'inverter coûte plus cher, l'écart de prix est compensé par l'économie d'énergie. Pour un climatiseur classique, il faut compter Rs 13 000 et plus de Rs 15 000 pour un inverter. Vu le coût élevé de l'électricité, les consommateurs penchent pour l'inverter. Mais certains clients préfèrent rester sur le safe side avec le split classique, l'inverter ayant une plaquette très sensible qu'un insecte ou un survoltage pourrait faire sauter. De plus, la réparation du split classique est plus abordable.

Toutefois, la demande pour des climatiseurs baisse comparée aux années précédentes, comme le notent plusieurs entreprises de distribution. Avant le Covid19, il y avait plus de demandes, indique Jason Heliotrope, directeur d'Heliotech Services. La demande pour l'installation et la maintenance allait de septembre jusqu'en avril. Mais cette année, la reprise n'a commencé que ce mois-ci. Le client cherche la meilleure offre. Beaucoup de clients qui ont quatre à cinq climatiseurs ne font le servicing que pour un appareil à la fois. Le pouvoir d'achat en baisse en est la cause. Les commerces attendent la tendance dans les semaines à venir, quand il fera plus chaud.

Pour sa part, le président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs, Suttyhudeo Tengur, note que comme la température augmente, le climatiseur devient une nécessité, surtout dans les régions plus chaudes. "Comme les prix des nouvelles cargaisons ont doublé par rapport aux années précédentes, les consommateurs se tournent vers le crédit. Beaucoup vont s'endetter ou puiser dans leurs économies pour se soulager de la chaleur." Néanmoins, en voulant pallier la hausse des températures, le problème climatique est aggravé. Selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2050, le monde comptera 5,6 milliards de climatiseurs.