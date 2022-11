Madagascar: Sécurité aéroportuaire - L'aéroport International d'Ivato décroche le prix " SGS Excellence 2022 "

Conforme. L'Aéroport International d'Antananarivo gagne le deuxième prix de la sécurité aéroportuaire, octroyé par l'Airports Council International Afrique (ACI Afrique), pour la sous-région de l'Afrique de l'Est.

Ce prix de sécurité aéroportuaire confirme en tout cas la conformité de l'aéroport international d'Ivato aux normes de l'aviation civile internationale. Selon en effet l'annexe 14 de l'OACI, un aérodrome international digne de ce nom doit disposer d'un Système de Gestion de Sécurité (SGS) certifié.

Une bonne option

Il s'agit d'une norme, pour les aérodromes, utilisée pour les opérations aéroportuaires nationales et internationales. Le deuxième prix de la sécurité aéroportuaire pour la sous-région de l'Afrique de l'Est a été attribué à l'équipe de Ravinala Airports lors de la Conférence 2022 de l'ACI Afrique et de l'ACI Monde qui s'est tenue à Marrakech, Maroc.

" L'obtention de ce prix renforce la motivation de Ravinala Airports, gestionnaire de l'aéroport international d'Antananarivo, dans son engagement en vue de l'amélioration continue des actions en matière de sécurité aéroportuaire ", a déclaré Julien Coffinier, Directeur Général de Ravinala Airports. Pour sa part, Sambatra Rakotoarisoa, responsable Planification et SGS au sein de Ravinala Airports a annoncé que " c'est un honneur pour toute l'équipe SGS de mettre en avant la culture de la sécurité positive de l'aéroport international d'Antananarivo, mais aussi et surtout de valoriser les efforts continus de Madagascar au sein de l'association des Aéroports Africains.

Une bonne option en tout cas pour l'aéroport international d'Ivato quand on sait que la sécurité aéroportuaire concerne l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien : foudre, feu, panne de moteur, fatigue du métal, collision avec des oiseaux, ou facteurs humains. Il s'agit donc de toutes les actions mises en œuvre afin d'anticiper et d'éviter les dangers et les erreurs, dans le respect des réglementations locales et internationales.

Excellence et professionnalisme

Le Prix ACI Afrique de la Sécurité Aéroportuaire a été imaginé par ACI Afrique pour reconnaître l'excellence et le professionnalisme dans la gestion de la sécurité des aérodromes. Ils permettent à tous les aéroports membres, quelle que soit leur taille, des aérodromes nationaux aux aéroports internationaux, de présenter et de célébrer leurs succès dans cet aspect vital des opérations aéroportuaires.

Ils représentent également une opportunité de démontrer la volonté des aéroports d'améliorer en permanence leurs engagements en matière de sécurité et de qualité. Le prix de la sécurité de cette année se concentre sur l'état, les progrès, les meilleures pratiques et l'excellence dans la mise en œuvre et l'exécution du système de gestion de la sécurité au quotidien.