Madagascar: Employabilité des jeunes - Soutien de la compagnie ARO aux jeunes diplômés

Une politique qui mise sur les jeunes. C'est ce que la compagnie d'assurance ARO a mis en avant, lors de la cérémonie de remise de diplômes organisée le 10 novembre dernier par l'ESSCA (Ecole Supérieure Sacré Cœur Antanimena), au BCMM Ivato.

En effet, dans sa politique de gestion des ressources humaines et de soutien aux jeunes diplômés, la compagnie d'assurance affirme sa volonté d'être proche de la nouvelle génération ambitieuse de contribuer au développement du pays. A noter que 403 diplômés de la promotion " Aritra " ont été honorés lors de cette cérémonie. Ces nouveaux sortants sont issus du cursus de formation initiale et de formation continue de l'ESSCA, répartis dans trois parcours, notamment les spécialités Management des affaires, Marketing et commerce et enfin la spécialité Finances et comptabilité.

Lors de la remise de diplômes, la DG de la compagnie ARO, Lantonirina Andrianary, non moins marraine de la promotion Aritra a évoqué de nombreux défis à relever par ces jeunes. Elle a cité, entre autres, la nécessité de " Respecter ses valeurs, justifier les espoirs placés par les parents et les professeurs, avoir confiance en soi, se fixer des objectifs et s'organiser pour les atteindre dans une démarche d'humilité et de générosité ... ". Certes, pour les nouveaux diplômés, cet événement traduit une réussite et marque également un nouveau départ.