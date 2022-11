Madagascar: MAE - Profilage des compétences de la diaspora en France et en Suisse

La diaspora devrait constituer un atout important dans le développement. Et ceci passera par la disposition d'une connaissance fine les concernant.

En effet, avec l'appui de l'Union européenne, la Direction de la Diaspora et des Questions migratoires au sein du ministère des Affaires étrangères a initié une étude sur le profilage des compétences de la diaspora en France et en Suisse. Cette étude, mise en œuvre par le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), a pour objectif de pouvoir mobiliser l'expertise de la diaspora malgache à travers la valorisation de leurs expériences, compétences et savoirs-faire.

Un réservoir de cadres et de personnel hautement qualifiés. À entendre le ministère des Affaires étrangères, la diaspora en France et en Suisse est hautement qualifiée et dispose d'expertises qui sont mobilisables. En effet, une large majorité est composée de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Les domaines qui dominent sont les services, l'administration, l'éducation, la santé et l'industrie.

La majorité des répondants à l'enquête a un attachement pour Madagascar et se dit prête à apporter sa contribution au développement du pays, indique-t-on. Les résultats de l'étude seront capitalisés afin de mieux engager la diaspora dans le développement de Madagascar. Le profilage des compétences de la diaspora en France et en Suisse est un projet pilote, la Direction de la Diaspora et des Questions migratoires compte répliquer l'exercice dans d'autres pays, rapporte le MAE.