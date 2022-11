Afrique: Jiujitsu - Open Africa 2022 - Treize médailles d'or pour les combattants malgaches

Les porte-fanions malgaches avaient brillé lors du tournoi Open Africa, quatrième édition à Maurice.

Ils sont rentrés avec 13 médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze. Razzia de médailles. Les représentants malgaches ont hissé haut le drapeau tricolore samedi dernier à Maurice à l'occasion de la quatrième édition de l'Open Africa de Jiujitsu brésilien. Une deuxième participation très fructueuse car les 14 combattants ont remporté 13 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze.

Ils ont été sélectionnés à l'issue du championnat de Madagascar et le Grappling tournament. Parmi eux, trois combattants ont réalisé un doublé. Dans la catégorie Master, Zo Aina Tsilavina Randriamanga était champion en " gi " ou combat avec kimono et " no gi " ou sans kimono. Diarisoa Rakotoarison s'est offert deux breloques en or en gi, et en no-gi dans la catégorie adulte plus de 18 ans.

Chez les enfants, Adriano Ranaivomanana a complété les 13 médailles d'or après sa double victoire dans les combats en kimono et sans kimono. Les autres orpailleurs sont entre autres Rado Rakotomahanina, Lalaina Joharinirina Wilson et Karine Mirana Rafidison, la seule fille engagée dans la catégorie. Chez les adultes, Andy Vola Manjaka Rasamy-Anoharana, Rina Wilson Razakarisoa, ont été sacrés champions, tandis que Nofy Mica Chuk Hen Shun Rakotobe est allé sur la plus haute marche du podium chez les enfants. En sus de leurs médailles d'or, Tsinjofiniavana Nomenjanahary Rakotomaria et Lalaina Joharinirina Wilson sont ravis de médailles d'argent.

Les trois médailles de bronze ont été l'œuvre de Jeddy Harlando Rakotomalala, Rajo Raharimbolamanana chez les adultes et Ava Soandrianina Razakanaivo chez les enfants. Aiky Iloaina Rajaonson n'a pas démérité avec sa quatrième place. Cette victoire écrasante des Malgaches a rendu la fédération malgache de Jiujitsu très fière, malgré le fait que la plupart des combattants avaient pris en charge eux-mêmes leur déplacement. Cette édition a pu regrouper une centaine d'athlètes issus de dix pays. Le président Johary Rakotozafy avoue que les combattants malgaches vont préparer d'ores et déjà le championnat mondial de Jiujitsu.