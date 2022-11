Madagascar: Projet PRODUIR - Les travaux d'infrastructures urbaines vont bon train

Une première vague d'infrastructures urbaines qui ont été construites dans le cadre des travaux urbains phase 1 du projet PRODUIR ou Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo a été inaugurée ce vendredi 11 novembre.

C'est cette caravane d'inauguration qui a clos la " Semaine du Foncier et de l'Aménagement du territoire ", qui s'est déroulée du 7 au 10 novembre au parvis de l'Hôtel de ville Analakely. Holder Ramaholimasy, ministre de l'Aménagement du territoire et des Services Fonciers (MATSF), a inauguré et visité Andranonahoatra, l'une des communes bénéficiaires des travaux urbains de PRODUIR.

Cette commune rurale a bénéficié de la réfection de ruelles en pavé ainsi que d'autres infrastructures comme des bassins-lavoirs, des passerelles, des bornes-fontaines... " Ces infrastructures sont importantes pour le bien-être de la communauté. Le déplacement et la mobilité de la population seront facilités ", s'est réjoui Haja Rasamison, maire de la Commune Rurale d'Andranonahoatra. " Nous remercions la Banque Mondiale pour avoir appuyé la réalisation de ces travaux dans le cadre du projet PRODUIR. Nous exhortons les riverains à respecter ces biens communs dont l'utilité première sera d'améliorer l'environnement et les conditions de vie des populations dans les quartiers précaires ",a demandé le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services Fonciers.