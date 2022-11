Madagascar: Asa Nosy Be et FC Tsaramandroso Boeny promues en Pro League

Plus qu'à attendre le tirage au sort de la Pro-League. Les équipes en lice pour la nouvelle saison sont désormais connues.

La Poule des AS du championnat de Madagascar de deuxième division a connu son dénouement hier. La formation de l'Asa Nosy Be a été sacrée championne au de l'Elgeco Plus au By-pass. Elle s'est imposée face à l'équipe de Tsaramandroso FC de la ligue Boeny sur le score de 4 à 2 pour le compte de la dernière journée.

Le représentant de Diana a engrangé six points avec deux différences de but, tandis que six points mais une seule pour Tsaramandroso. Les deux équipes accèdent pourtant en Pro-League à partir de la nouvelle saison. Le Relais Sport a battu l'AS Comato sur le score de 2 à 0 dans l'autre rencontre. Cela n'avait pas empêché à Tsaramandroso FC d'évoluer aux côtés de Fosa Juniors dans la conférence Nord à partir du 19 novembre.

Pourtant, les deux formations majungaises ne pourraient pas encore jouer dans leur jardin et seront obligées de déplacer à Tana car le Stade Rabemananjara n'est plus opérationnel. En effet, les deux premières équipes de D2 succéderont à la place de JFC et Five FC, reléguées en deuxième division. Le tirage au sort et l'élaboration du calendrier des matches sont prévus se dérouler ce jour, tandis que le lancement de la saison est le 19 novembre prochain. Les joueurs et les clubs auront encore jusqu'à demain à penser au mercato malgache.

Victoire de Fosa Juniors

L'équipe majungaise enchaîne avec des victoires. La formation de Fosa Juniors s'est imposée sur le score de 3 à 1 face au club du CFFA Andoharanofotsy, tenant du titre de l'Orange Pro League 2022, samedi à By-Pass. Une troisième victoire d'affilée pour Dax et ses coéquipiers dans le cadre de préparation à la nouvelle saison du championnat de première division Elite de Madagascar. Sambatra et Fely ont marqué les deux buts dans la première période.

Le troisième but a été encore l'œuvre de Sambatra à la 70e minute. Rien n'est encore tiré de ce match hors compétition. Les choses sérieuses vont commencer à partir de la semaine. Par ailleurs, les membres de l'OPL ont dominé les journalistes lors d'un match d'exhibition samedi. La bande à Fidel a été battue sur un large score de 5 à 2.