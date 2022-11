Madagascar: Jirama - 3000 poteaux en cours de remplacement

Outre l'insuffisance de la production, la fragilité des infrastructures sur le réseau de distribution d'électricité de la Jirama est également citée comme l'une des principales causes des coupures.

En effet, ces infrastructures sont vulnérables face au mauvais temps, de telle sorte que les usagers s'attendent forcément à des coupures, en cas de forte pluie ou de vent violent. Pour les dirigeants de la société d'Etat, c'est pour améliorer la qualité de service que les poteaux en bois détériorés sont aujourd'hui remplacés en poteaux en béton, plus slides et plus résistants.

Jusqu'à hier, plus de 2800 poteaux ont été remplacés dans le cadre de ce projet, si l'objectif visé de réaliser un remplacement de plus de 3000 poteaux, avant l'arrivée de la saison des pluies. Depuis la semaine dernière, les techniciens de la Jirama reprennent leur course habituelle contre la montre, pour réussir à mettre en place 40 poteaux en béton en 15 jours, dans plusieurs localités, notamment à Akazondandy, Ambiatibe, Ankohomby, Andriampamaky, Ambohidanierana, Antsahalalina, Ifalimanjaka, Ambohitseheno et Ambatomena. Selon les explications, la mise en place de ces poteaux en béton devrait contribuer à réduire les coupures fréquentes en période de mauvais temps.