Afrique de l'Ouest: Projet d'interconnexion électrique - La Côte d'Ivoire et le Liberia signent un contrat d'achat d'énergie

Un pas de plus dans le projet d'interconnexion des réseaux électriques entre la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée (CLSG). Après la Guinée en novembre 2021 et la Sierra Leone en décembre de la même année, c'est au tour du Liberia de signer son contrat d'achat d'énergie avec la Côte d'Ivoire.

C'était le vendredi 21 octobre 2022 en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, et de son homologue du Liberia, l'Honorable Gesler Murray.

Se félicitant de l'aboutissement de ce contrat, le ministre Sangafowa Coulibaly a indiqué que le raccordement du Liberia au réseau à haute tension de la Côte d'Ivoire à travers le projet CLSG va permettre d'accroitre considérablement la fourniture d'énergie électrique au Liberia qui se faisait en moyenne tension. " L'impact de ce projet est tangible et indéniable car il améliore les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'industrie, de la sécurité et donc la qualité de vie des populations locales ", a-t-il indiqué.

Rappelant la vision du chef de l'Etat de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région, Sangafowa Coulibaly a fait savoir que la capacité de production du pays a été augmentée de plus de 60% entre 2011 et 2022 pour atteindre 2548 MW et devrait doubler dans les prochaines années. La part des énergies renouvelables intégrant la grande hydroélectricité qui est d'environ 30%, devrait atteindre 45% en 2030. Ce contrat de fourniture d'énergie, signé par le directeur général de CI-Energies, Sidibé Noumory et le directeur général par intérim et PCA de la Liberia Electricity Corporation (LEC) est, comme les deux autres, un contrat de type Take or Pay (TOP) d'une durée de trois (3) ans renouvelables d'accord partie à partir de la 2ème année contractuelle.

Il s'agira pour la Côte d'Ivoire de livrer au Liberia une puissance de 25 MW, avec un enlèvement d'énergie de 17 GWh en 2022, 25 MW et 141 GWh en 2023, et enfin 50 MW et 424 GWh en 2024. Cette fourniture d'énergie se fera à travers le réseau de transport TRANSCO CLSG à partir du poste 225kV de Man. Selon Noumory Sidibé, cette signature est le fruit de la collaboration entre les équipes de CI-Energies et de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité avec l'ensemble des partenaires du Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), de l'Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'Electricité (ARREC), de TRASNCO CLSG et des institutions financières internationales.

" C'est un projet auquel nous avons tous contribué à donner naissance et qui nous engage tous ! Chaque partie a une grande responsabilité à assumer pour l'atteinte des objectifs visés par le projet CLSG ", a indiqué M. Sidibé. D'un coût total initial de225 milliards FCFA, le Projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG) vise à asseoir une coopération énergétique entre ces pays.