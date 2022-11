Algérie: La troupe "Bissane" des ARTs populaires palestiniens subjugue le public oranais

Oran — Les membres de la troupe "Bissane" des arts populaires palestiniens ont subjugué, dimanche soir, le public oranais qui a assisté à la soirée organisée dans le cadre d'une tournée artistique mise sur pied par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit, à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale.

Le public a interagi avec le spectacle présenté à la salle de cinéma "Maghreb" et a beaucoup ovationné les membres de la troupe qui ont présenté un cocktail de chansons populaires, de chants lyriques, de tableaux artistiques puisés du patrimoine palestinien et de danses folkloriques mettant en valeur la profondeur et la richesse de la culture palestinienne.

Le spectacle a abordé également la situation difficile et l'oppression vécues par le peuple palestinien sous l'occupation sioniste ainsi que l'esprit de résistance et de défi dont fait preuve ce peuple opprimé et vivant sous le diktat sioniste.

Dans une déclaration à l'APS en marge de la cérémonie, le porte-parole du groupe, Seif Soudani a rendu hommage à l'esprit d'hospitalité des habitants d'Oran et d'autres villes du pays et toutes les marques de solidarité exprimées à la troupe palestinienne. "Ceci exprime le grand amour que portent les Algériens au peuple palestinien et leur soutien pour le recouvrement de sa terre usurpée", a-t-il souligné.

Il a ajouté que "le peuple palestinien et la troupe Bissane éprouvent les mêmes sentiments et les mêmes impressions à l'égard de l'Algérie, de son gouvernement et de son peuple. Notre troupe n'a pas hésité à répondre à l'invitation algérienne à participer aux commémorations de la révolution du 1er novembre 1954".

"Cette tournée à travers l'Algérie a été pour nous une occasion pour prendre l'exemple de cette grande révolution qui a permis de vaincre le colonisateur français. Elle est devenue un modèle pour les peuples aspirant à la liberté et à l'indépendance. Le peuple palestinien aspire, à travers sa lutte continue et à travers différents moyens disponibles dont la culture, pour défendre sa cause comme l'avait fait la troupe artistique du FLN durant la Guerre algérienne", a-t-il conclu.

La soirée d'Oran sera la dernière pour la troupe palestinienne après une tournée artistique en Algérie dans le cadre du programme de la caravane historique sous le slogan "épopée d'un peuple et fierté d'une nation". Cette tournée a été lancée à partir d'Alger en sillonnant les wilayas de Sétif, Khenchela, Biskra et Ouargla, rappelle-t-on.