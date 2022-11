Algérie: Baddari évoque avec l'ambassadeur de l'Inde la promotion de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a évoqué avec l'ambassadeur d'Inde en Algérie, Gaurav Ahluwalia, les voies de promotion des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les discussions entre le deux parties ont porté sur la recherche des moyens à même de promouvoir et de hisser les relations bilatérales en vue de sceller des jumelages dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique et de l'innovation" et "de lancer des projets et des programmes scientifiques et de recherche communs", précise la même source.

Les deux parties ont également abordé "les voies de renforcer les relations de coopération entre le réseau des chercheurs des universités des deux pays et d'encourager la dynamique des enseignants, des chercheurs et des étudiants", ajoute le communiqué.

Parmi ces spécialités, figurent notamment "les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'intelligence artificielle, les sciences médicales et la didactique de la langue anglaise".

Dans ce sens, le ministre a exprimé le souhait de renforcer davantage les relations bilatérales à travers "l'échange de visites et de délégations, l'organisation conjointe de colloques et de conférences et la tenue de rencontres entre les responsables des deux secteurs en Algérie et en Inde afin d'échanger les expériences et les expertises en matière de gouvernance et de méthodes de gestion".