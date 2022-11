Cote d'Ivoire: Loisirs et Jeux traditionnels- Le premier festival national lancé à Abidjan

En prélude à la tenue de la Première édition du Festival national des Jeux traditionnels, les 18 et 19 novembre au Stade Alassane Ouattara d'Adzopé, la Directrice générale des Loisirs du Ministère du Tourisme, Mme Isabelle Anoh, à animé une conférence de presse, ce lundi 14 novembre à la salle de conférences dudit Ministère à Abidjan Plateau, Tour Postel 2001 d'Abidjan- Plateau. A - t-on appris de sources proches des organisateurs.

Au nom du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, elle a annoncé, corrélativement au thème de cette grand-messe des jeux authentiques du terroir, que ce sera une opportunité de célébrer le brassage des peuples des 14 Districts et 31 Régions de la Sublime Côte d'Ivoire par des activités ludiques. Bien plus, la Directrice générale des Loisirs, soutenue en cela par ses principaux collaborateurs dont le Pr Emmanuel Gala Bi Tizie, Directeur de la valorisation, de la formation et de la promotion des Jeux traditionnels, a explicité comment par leur pérennisation en vue d'une numérisation, les jeux ancestraux peuvent constituer une niche porteuse de développement local. Sans compter qu'ils constituent un produit culturel d'appel touristique pour booster l'attractivité de la destination ivoirienne. Au menu du Festival qui accueillera plus de 300 compétiteurs autour d'une cinquantaine de jeux traditionnels identifiés parmi les quelque 200 répertoriés, l'on note un panel d'experts, des battles et des démonstrations de haut vol pour une vingtaine de trophées. Le clou du Festival étant un concert géant au Stade Alassane Ouattara de la capitale de la région de la Mé, dont une aire sera transformée en village authentique avec déclamation de contes, jeux et divertissements au clair de lune, autour d'un feu de camp.