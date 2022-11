Afrique Centrale: Agression de la RDC par le Rwanda - Ferdinand Kiese Mayemba appelle à la mobilisation de la population du Mont Amba

Le pasteur missionnaire Ferdinand Kiese Mayemba a exhorté les habitants du Mont Amba à répondre positivement à l'appel à l'unité nationale lancé par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, et de soutenir les forces nationales de défense et de sécurité en vue de faire échec au mouvement terroriste M23 ainsi qu'à tous les pays qui le soutiennent dont le Rwanda et l'Ouganda.

" C'est le moment de faire preuve de patriotisme et de faire bloc autour du chef de l'Etat en vue de faire échec à ces terroristes qui endeuillent la nation depuis plusieurs décennies et les bouter hors du territoire national ", a souligné, le 13 novembre, Ferdinand Kiese Mayemba, dans un entretien avec un groupe de jeunes. Cet encadreur de la jeunesse et homme de Dieu conseille à la population de tout le district de Mont Amba et celle de Kisenso de dénoncer également, aux forces de défense et de sécurité, tout acte suspect qui menacerait la paix dans n'importe quelle partie du pays ainsi que tous les infiltrés.

Il attire l'attention de la population sur certains messages distillés dans les réseaux sociaux dont l'objectif est de la démobiliser, prévenant que le fait de relayer ce genre de messages ferait de son auteur un complice de l'ennemi du Congo, donc passible de poursuites judiciaires. " Ne jouez pas le jeu de l'ennemi, qui cherche à démoraliser la population ainsi que les forces de défense et de sécurité qui sont au front. Le faire est un délit pour lequel on va être poursuivi par la justice congolaise ", a-t-il fait savoir.

Ferdinand Kiese a profité de cette occasion pour assurer les Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) du soutien de toute la population congolaise dans la défense des frontières du pays et de l'intégrité nationale. " Nous sommes tous derrière nos forces armées et ses éléments qui sont au front pour mettre fin à l'activisme du M23 et de tous ces groupes armés qui écument l'est du pays et qui endeuillent notre Nation depuis plus de vingt ans ", a-t-il dit.

Le pasteur-missionnaire promet d'organiser une manifestation pacifique ainsi qu'un culte d'action de grâce en vue de transmettre le message d'union nationale et de soutien aux Fardc à toute la population de Kisenso et d'autres communes du district du Mont Amba. Il voudrait solliciter la grâce divine sur les éléments des forces de défense qui sont au front contre le mouvement armé du M23 et l'insécurité installée dans l'est du pays depuis plus de deux décennies.