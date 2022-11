Afrique: Immigration - 142 personnes secourues en 24 heures par la France et le Royaume-Unis dans la Manche

A bord de plusieurs embarcations, quelque 142 personnes ont été secourus au large de Calais, nord-ouest de la France, dans la nuit du vendredi à samedi ainsi que dans la journée du samedi, a révélé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Un accord imminent est en cours entre la France et le Royaume-Unis sur la lutte contre la migration clandestine par la Manche.

" Dans la nuit du vendredi 11 jusqu'au samedi 12 novembre 2022 et dans la journée du samedi 12 novembre, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez identifie plusieurs embarcations se trouvant en difficulté au large du Pas-de-Calais ", pouvait-on lire dans un communiqué. Depuis vendredi, les policiers français et belges ont récupéré plusieurs naufragés " qui ont par la suite été déposés à Dunkerque et à Calais dans l'ouest de la France ", poursuit le communiqué.

Par ailleurs, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde toute personne qui envisage de traverser la Manche sur les risques encourus en rappelant que ce secteur maritime est une des zones les plus fréquentées au monde, avec plus de 400 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle, par exemple). C'est donc un secteur particulièrement dangereux, notamment à une période où la température de l'eau commence baisser.

Accord entre la France et le Royaume-Uni

Le sort des immigrés illégaux qui tentent de traverser la Manche à partir de la France pour rejoindre le Royaume-Uni est souvent une source de conflit entre les deux pays. Pourtant, les ministres des Affaires étrangères s'accordent à trouver une solution durable. La patronne de la diplomatie française, Catherine Colonna, et son homologue britannique, James Cleverly, qui se sont entretenus à Paris à l'occasion des commémorations de l'Armistice, ont publié un communiqué commun pour annoncer " des progrès " dans les négociations. " Il est urgent de s'attaquer à toutes les formes d'immigration clandestine, y compris les traversées d'embarcations de fortune et de s'attaquer à leurs causes profondes ", explique le communiqué avant de se féliciter " des progrès accomplis sur la voie d'un nouvel accord important entre la France et le Royaume-Uni ".

D'après les chiffres officiels, depuis le début de l'année, 40 000 personnes ont déjà tenté de traverser la Manche pour rejoindre l'Île.