Tunisie: Inauguration du Village Tunisien de la Francophonie à Djerba - Un lieu de partage et de connexion

Le Village Tunisien de la Francophonie a été inauguré officiellement par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et Acyl Haoua, représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique du Nord, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, du président du Comité national d'organisation du XVIIIe Sommet de la Francophonie, Moncef Sassi, ainsi que de plusieurs hauts responsables et personnalités tunisiennes et étrangères.

Hier, une foule bigarrée de citoyens a pris d'assaut le Village Tunisien de la Francophonie dès les premières heures de la matinée, défiant un soleil de plomb et procurant un supplément d'âme et une chaleur humaine au village en cette journée d'inauguration. Déambulant en toute quiétude à travers les dédales du village, se confondant aux invités, aux nombreux officiels et aux membres des délégations participantes, les visiteurs n'ont pas manqué de rehausser l'ambiance par des scènes de fête et de joie rythme des musiques populaires de l'île de Djerba et des pays voisins. Le village est ainsi constitué de centaines de pavillons et de stands occupés par les pays francophones, les organisations internationales, la société civile, les médias et les entreprises.

Le Village Tunisien de la Francophonie a été inauguré officiellement par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et Acyl Haoua, représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique du Nord, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, du président du Comité national d'organisation du XVIIIe Sommet de la Francophonie, Moncef Sassi, ainsi que de plusieurs hauts responsables et personnalités tunisiennes et étrangères.

La cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée durant toute la matinée, a été marquée par une visite des différentes composantes du Village, à savoir le pavillon de la Tunisie ainsi que celui de l'OIF installés au cœur du village, la salle de conférences, des boutiques et points de vente aménagés notamment par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (Amvppc), l'Office national du tourisme (Ontt), le Centre national de la traduction et le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique, en vue de faire connaître les différentes facettes de la dynamique culturelle de la Tunisie (digibook, édition, UR films... ) et de ses innombrables richesses, notamment dans le secteur du patrimoine, du hand-made et du tourisme, etc.

Un moment fort de la visite avant l'ouverture du Village au grand public fut l'inauguration de l'exposition " Calligraphie et lettrisme " organisée conjointement par le ministère des Affaires culturelles et l'Alesco, avant de clôturer par le circuit des 27 stands des pays participants.

Au fil des heures, l'affluence s'épaississait dans ce village comme dans tous les stands d'exposition qui sont inondés de monde, de jeunes et d'officiels de tous bords. Les curieux et les avertis font la queue pour se renseigner sur les produits, l'héritage culturel et les perspectives éducatives des établissements francophones et d'autres thématiques sociales.

Après un long périple à travers les différentes composantes du Village Tunisien de la Francophonie, la ministre des Affaires culturelles, Dr Hayet Ketat-Guermazi, a indiqué dans une déclaration à la presse que le Village Tunisien de la Francophonie, est " un beau village où toutes les civilisations se rencontrent et se connectent ". " Nous avons un grand message à transmettre, c'est qu'en fin de compte toute l'humanité se rencontre grâce à la culture sous toutes ses formes et sur tous les supports, qu'ils soient virtuels ou écrits, ce qui ne manquera pas d'inciter nos jeunes à lire et à s'éduquer ", a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que " ce village concentre en lui toutes les dimensions humanitaires et civilisationnelles de l'île de Djerba, celle de l'hospitalité, de la paix et de la coexistence des religions et des civilisations ". Elle a par ailleurs formé le vœu de voir les activités programmées à l'agenda de ce village aller de pair avec les efforts consentis pour l'inscription de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine de l'humanité qui aura lieu en 2023.

Pour sa part, Mme Haoua Acyl, représentante de l'OIF en Afrique du Nord, qui a remercié à son tour toutes les équipes qui ont veillé au grain pour assurer une logistique digne et performante, a souligné que " ce village, par le biais de la culture, illustre de façon éloquente le charme de la Francophonie. Celle qui donne à chacun l'occasion de montrer la Francophonie qu'il porte en lui ". Et d'ajouter qu'elle a ressenti avec joie le bonheur qui irradie ce village, grâce à cette Francophonie de partage et de connexion.

Il est à noter que plusieurs artistes et créateurs francophones se sont donné rendez-vous dans une dizaine de stands et installations dans le Village Tunisien de la Francophonie à travers des animations culturelles, des ventes-expositions, des conférences et spectacles divers qui sont prévus dans l'agenda du village et dans les lieux spécialement aménagés à cet effet pour la semaine de la Francophonie et ce du 13 au 22 novembre à Djerba où se déroulera le XVIIIe Sommet de la Francophonie.