Tunisie: CAB - La situation est bien délicate !

Les Cabistes doivent se reprendre rapidement après la trêve, sinon...

On a beau se remonter le moral dans l'environnement immédiat du club, mais les faits n'incitent pas à l'optimisme béat ! La première phase du championnat est très courte et si on ne prend pas ses précautions très tôt, on risque de se retrouver dans une situation embarrassante d'autant que les soupçons qui tournent autour de l'arbitrage font froid au dos, de l'avis de tous ?!! Une récente émission de tv sur une chaîne privée a mis à nu le comportement irresponsable, voire mafieux de certains arbitres et dirigeants de clubs.

Voilà donc une équipe avertie ! Et une équipe avertie en vaut deux. On peut penser que ce n'est pas encore alarmant et le CAB peut rattraper le temps perdu. Il reste à jouer toute une phase retour et il y a au moins six équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Seulement les Cabistes devront apprendre à ne pas laisser filer des points au Stade 15-Octobre ! Ils ont essuyé deux défaites sur trois matches disputés sur leur terrain.

La trêve arrive à point nommé !

Dans un mini-championnat, l'essentiel est de gagner des points. Ce n'est pas le cas du CAB jusqu'ici. La trêve est venue juste dans les temps pour remettre de l'ordre dans un groupe qui ne demande que de la stabilité pour pouvoir donner libre cours à ses qualités, aussi limitées soient-elles ! Maintenant, c'est à Khaled Ben Yahia, le nouvel entraîneur, de relever ce défi. C'est une mission qui semble dans ses cordes mais ce ne sera pas de tout repos. On garde toutefois toujours l'espoir de voir le club nordiste sortir de l'ornière dans laquelle il s'est enfoncé depuis des années !

L'assemblée générale élective prévue le 19 de ce mois de novembre aidera certainement à décanter une situation pour le moins confuse au niveau administratif. Il y a de fortes chances que M. Samir Yaâcoub devienne le futur président du CAB, un homme qui a la sympathie des supporters " jaune et noir ". De quoi détendre l'atmosphère dans le bon sens du terme...