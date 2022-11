Tunisie: La JSK gagne à Mehamdia - L'offensif récompensé

La Chabiba réussit à glaner des points en déplacement, mais il ne faut pas que cette victoire soit sans suite.

Les protégés de Mahmoud Dridi ont tiré leur épingle du jeu face à l'AS de Mehamdia avec la manière et le résultat. Ils ont récolté une victoire méritée (3-1). Les attaquants aghlabides ont retrouvé la réussite malgré la bonne forme du gardien chevronné Saber Ben Rejab. C'est la première victoire en déplacement cette saison, ce qui a permis à la JSK de se retrouver en tête du tableau avec 10 points au compteur.

Après une domination en première mi-temps, les Kairouanais ont montré une bonne organisation, appliquant à la lettre les consignes de leur entraîneur. La bonne animation offensive durant la majeure partie des débats a permis de scorer grâce à Fezzani (12'), Dhouibi (23') et Ben Hassine (45'). La réaction des locaux fut timide. Leur unique but a été l'œuvre de Makhzoumi (18') sur penalty.

En seconde période, la JSK a réussi à gérer les péripities du match malgré la condition physique pas vraiment au point de Ben Krayem et Ghraïbi. Ces derniers ont montré des qualités techniques, mais souffrent d'une carence physique, comme leurs camarades, du reste, et ce, à cause de la courte période de préparation avant l'entame de la saison. Il est à mentionner la bonne prestation du gardien chevronné Ben Rejab qui a été impérial face à Ben Hassine, Faleh, Naffeti et Tej. Il a su éviter un score plus cruel avec quelques arrêts effectués et des interventions décisives.

Un œil su la défense

La défense de la JSK a eu une grosse frayeur lorsque les locaux ont réclamé un penalty à la 85' suite à la main du défenseur Ben Atig. Les camarades de Frioui ont eu peur de reprendre les maladresses des dernières rencontres à cause des gaucheries des défenseurs à la fin de chaque rencontre. Le coach aghlabide a donné des consignes à ses joueurs pour rester vigilants. Les Jammali et Fezzani ont bien terminé la partie et haussé le rythme de jeu avec des incursions répétitives dans la surface adverse. Une victoire est bonne pour le moral du groupe qui demeure dans la course pour aller chercher l'ascension en L1. Les Kairouanais doivent garder les pieds sur terre et négocier les prochaines rencontres avec le même état d'esprit, à commencer par celle face à l'ASG à Kairouan. Histoire de mettre la pression sur les adversaires directs.