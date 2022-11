Tunisie: Isabelle Coulon, documentariste-Photographe, à La Presse - "L'exposition photographique offre un regard complémentaire aux films"

interview

"Sur la route" a interpellé l'attention des cinéphiles. L'exposition photographique installée à la Cité de la culture est une continuité des projections de la trilogie ethnographique de Jean-Michel Corillon et Isabelle Coulon, programmée lors des JCC. Ce travail photographique itinérant a vu le jour grâce au soutien de Dalila Choukri, consultante artistique du festival. Il sensibilise à des problématiques socioclimatiques majeures.

L'exposition "Sur la route" à la Cité de la culture a accompagné les visiteurs. Comme un complément aux projections de votre trilogie ethnographique, coréalisée avec Jean-Michel Corillion et présentée lors de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, elle a permis à des spectateurs de poursuivre cette itinérance, à travers une série de photographies prises pendant le tournage. Quelle est sa genèse?

L'idée d'organiser cette exposition a, en effet, surgi en même temps que la projection des trois films "Sur la route", tournés au Malawi, en Chine et en Inde. Les photos sont un moyen de raconter autre chose : une vision, moins documentaire et plus poétique de ce qu'on peut voir dans les films. L'expo nourrit l'imaginaire de personnes qui regardent les photos et qui se créent leurs propres histoires. C'est un cheminement différent mais complémentaire aux films. On a fait une sélection de 5 photos par pays, classées selon des thématiques : celles des femmes, de la nature, de la spiritualité et celle liée à une atmosphère, ou à des ambiances.

"Sur la route" offre aux spectateurs de la trilogie, projetée pendant les JCC, une autre vision de vos trois films. Comment les visiteurs l'ont-t-ils vu ?

L'exposition découle non pas des films, mais de leurs tournages. C'est un regard complémentaire à des histoires racontées sur grand écran. Le vernissage s'est déroulé à la Cité de la culture. Je suis très heureuse de cette collaboration franco-tunisienne puisque l'imprimeur est tunisien et s'appelle Saber Bahri, un professionnel qui a mené à bout l'impression des photos. C'était un travail collaboratif. De Paris, il n'y a eu que les envois de photos en fichiers. Le développement et le processus se sont entièrement déroulés en Tunisie. Tout s'est bien passé. Je suis satisfaite. Il y a des formats horizontaux de photos qui montrent la nature. Et d'autres verticaux, d'1m50 sur 1 mètre, offrant ainsi une proximité entre nous, spectateurs, avec les personnes visibles sur les photos. Ces mêmes photos qui permettent à ces dernières d'être avec nous. Y en a un, par exemple, qui est décédé, et qui continue de vivre à travers l'image. Pendant la fin de l'expo, on peut voir un moine qui regarde la vallée : on l'a suivi et on a clôturé le travail avec lui. La photographie est un instant figé, comme un arrêt sur image : j'essaie d'instiller des mouvements dans la photo en ayant l'impression que les personnages photographiés sont souvent en activité, en mouvement.

Les déplacements sont ressentis à travers nos photos. Une autre thématique cruciale, visible, c'est bien ce rapport qu'entretient l'Homme avec la nature et les animaux. Ce rapport-là est traité différemment d'une culture à une autre.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette trilogie ethnographique, visionnée sur grand écran pendant les JCC ?

Ces trois films longs documentaires sont : "Sur la route de Phirilongwe" au Malawi, "Sur la route de Zanskar" en Inde, et le 3e "Sur la route de Xiao Jang", et sont coréalisés avec Jean-Michel Corillion. Nous avons été extrêmement touchés par la réaction du public. Il y a eu des pleurs, des applaudissements... C'était émouvant, touchant. C'est uniquement dans des festivals qu'on a des retours intéressants.