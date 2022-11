Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire à l'Est de la RDC, UCO - Daniel Mukoko Samba exige la résiliation des accords économiques signés avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie

"Dans ces circonstances, il ne s'agit pas de vaincre militairement le M23 comme ce fut le cas en 2013. La RDC doit faire plus pour arrêter définitivement les assauts contre la souveraineté nationale.

La crise permanente dans la partie Orientale de notre pays s'explique fondamentalement par la ruée vers les ressources naturelles de la RDC par des voies illégales et l'existence des zones dans lesquelles des groupes armés congolais et étrangers ont établi des régimes extra légions ", peut-on lire dans la déclaration du parti politique Union Congolaise (UCO) publiée ce mardi 8 Novembre 2022. Ce parti cher au Professeur Daniel Mukoko Samba s'est exprimé sur la situation qui prévaut actuellement à l'Est de la République Démocratique du Congo et reformule plusieurs recommandations y relatives. Il recommande notamment, la résiliation des accords économiques signés avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie.

L'UCO estime qu'en ce temps difficile que connaît le pays, la vraie " Union Sacrée " doit se construire avec un double objectif. Recouvrer les territoires occupés d'une part et, d'autre part, éloigner définitivement les menaces que font peser sur la souveraineté nationale, les velléités expansionnistes de certains Etats voisins. De ce fait, le programme autour duquel le Chef de l'Etat doit rassembler la Nation doit porter sur la réorganisation des FARDC ; la reconnexion des provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et l'Ituri au reste du pays; le retour des services rendus aux commerçants importateurs des provinces frontalières aux prestataires nationaux ; le retour à la ligne diplomatique ancrée dans le bloc africain majoritaire sur les grandes questions du continent et du monde.

Le parti UCO propose, dans cette même déclaration, concernant la résolution de la situation de guerre, le renforcement des capacités défensives et offensives des FARDC, le refus de tout dialogue inter congolais qui ferait revenir le pays à la situation de pré-Sun City, la préférence au processus de Luanda et le recours à la CIRGL et à ses instruments en particulier l'Accord cadre pour la paix, la sécurité et la Coopération pour la RDC et la région pour une négociation avec le Rwanda et l'Ouganda avec la collaboration des garants dudit accord à savoir l'ONU, l'UA et la SADC et aussi le renforcement du Mécanisme de Suivi de l'Accord cadre d'Addis-Abeba pour la mise en œuvre indépendante des engagements contenus dans la déclaration du gouvernement de la RDC du 12 décembre 2013 (déclaration de Nairobi) et relatifs à la réconciliation nationale et justice, les biens spoliés et pillés, le retour de la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées internes, la résiliation des contrats économiques signés avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie.

Ainsi, le parti UCO réitère son soutien aux FARDC engagées au front et exprime sa compassion aux victimes.