Togo: Elliott Ohin entend traduire ses dénonciateurs en justice

L'affaire de détournement de 14 millions de F cfa dans le compte de l'UFC qui est tombée dans l'escarcelle de la presse la semaine dernière à la suite d'un communiqué annonçant la suspension du 2ème Vice-président l'Union des Forces de Changement (UFC), Elliott Ohin, ne sera pas de sitôt refermée.

Et pour cause, le dirigeant suspendu pour détournement indique être serein parce que n'ayant touché quelque centime que ce soit sur quelque compte que ce soit du parti. Mieux, l'homme qui intervenait chez nos confrères de Nana Fm, une radio de Lomé, et dont Togotimes en faisait écho, dit attendre vivement un audit des comptes de l'UFC, du Chef de file de l'opposition, Gilchrist Olympio. Et il n'exclut pas de traduire en justice les auteurs de cette dénonciation contre sa personne.

Rejetant les accusations, M. Ohin se demande, depuis quand on détourne de l'argent et on donne de la traçabilité de l'argent détourné ? Et enfin, envisage-t-il ne pas laisser ces accusations et les auteurs prospérer dans leur manœuvre. " Nous sommes dans un pays de droit. Je ne laisserai jamais ces individus me salir de la sorte ", laissait il entendre.

Bon à suivre !