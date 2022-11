Ghana: Rendre l'enfance aux enfants des rues et leur offrir un avenir meilleur

Accra — Des services d'hébergement et de réhabilitation, l'éducation, sont quelques-unes des interventions que les missionnaires salésiens ont lancées en faveur des enfants des rues dans les zones où ils sont impliqués.

Récupérer" d'un style de vie fatigant et équiper les jeunes "pour un meilleur avenir" font partie des objectifs poursuivis par le centre de jeunesse St. Dominic Savio, situé à Tema Newtown au Ghana, dans l'archidiocèse d'Accra.

Le centre, créé en 2003, "fournit un lieu où les enfants peuvent trouver un abri, vivre confortablement et accéder à l'enseignement ordinaire dans les écoles voisines", ont déclaré les salésiens responsables de la zone. Les jeunes "reçoivent une série de soutiens pour les aider à se remettre de la vie dans la rue et à se préparer à un meilleur avenir".

Le centre offre des bourses d'études pour l'enseignement ordinaire à ceux qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité et les fournitures scolaires. Cela aide à la fois les enfants les plus démunis sans soutien familial et ceux issus de familles pauvres.

"Dans le cadre du processus de réinsertion, les membres du personnel du centre pour jeunes de Saint Dominique Savio accompagnent les jeunes deux fois par an lors de sorties, organisent des réunions entre le personnel salésien et les tuteurs des jeunes, et surveillent les visites aux familles, afin de garantir que le processus de réinsertion porte ses fruits. L'objectif est d'encourager les tuteurs dans le processus de réintégration et de soutenir les jeunes dans leurs activités académiques.

"Soutenir les enfants des rues et leur rendre leur enfance", a fait remarquer le père Gus Baek, directeur des missions salésiennes, en soulignant l'engagement des missionnaires salésiens au Ghana et dans le monde entier.

"Dans nos centres, conclut le salésien, les enfants reçoivent tous les soutiens primaires dont ils ont besoin pour entamer leur réhabilitation et commencer l'école et la formation professionnelle.

Plus de 90 000 enfants des rues vivent à Accra et dans ses environs. La moitié d'entre eux sont des filles. Ils ont quitté leurs familles à la recherche d'argent et de travail. Les garçons travaillent comme transporteurs de marchandises, collecteurs d'ordures, nettoyeurs de chaussures et de voitures, les filles vendent souvent de l'eau, de la nourriture et parfois leur corps. Le Ghana est également tristement célèbre dans les siècles passés pour son trafic d'êtres humains, une grande partie de sa population étant réduite en esclavage. Cette traite des êtres humains existe malheureusement encore aujourd'hui. Les autres grands fléaux de ce pays sont le travail forcé des enfants et le trafic de drogue.