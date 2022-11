Burkina Faso: Rencontre chef de l'Etat avec OSC et partis politiques - " Ibrahim Traoré a bien parlé, mais... "

Le président du Parti pour la renaissance nationale (PAREN), Abdoul Karim Sango, salue le discours franc du chef de l'Etat face aux OSC et aux partis politiques. Il estime toutefois que Ibrahim Traoré devrait donner des précisions sur la façon dont il souhaiterait être accompagné.

Le discours tenu en fin de semaine passée par le capitaine Ibrahim Traoré aux OSC et partis politiques est innovant. Il met tous les acteurs politiques face à leur duplicité et responsabilité. Nous avons à des degrés divers et différents échoué lamentablement à porter les espérances de notre peuple. Et cet exercice d'autocritique, si ce n'est pas nouveau garde tout son intérêt parce que ce sont des propos d'une personnalité qui exerce la fonction suprême.

Tout ce qu'il dit sur le Sahel et l'Est, c'est vrai! Ils sont rares les hommes politiques à ce niveau de fonction qui accepteraient s'indigner de cette façon. Pour notre propre survie, il faudra sans doute réinventer le sujet burkinabè ! Mais, cela constitue un vaste projet de développement endogène ayant pour socle nos cultures et traditions.

Au-delà de l'indignation légitime, le président de la Transition devrait indiquer avec plus de précisions de quelle manière il entend être accompagné par les acteurs politiques. Quelle doit être leur contribution ? Une feuille de route avec des mécanismes d'interaction assortis de calendrier précis faciliterait un tel exercice.

Soucieux de préserver l'intérêt général, et en attendant plus de précisions, le PAREN invite toute la classe politique à se retrouver pour signer une déclaration par laquelle chaque parti politique :

1) s'engage à accompagner par tous les moyens la Transition en cours;

2) à se démarquer de toute initiative qui viserait à entraver la marche normale de la Transition en cours;

3) à dénoncer toute entreprise de déstabilisation de la Transition dont il aurait connaissance.