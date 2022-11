Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Novembre 2022

Sénégal : Blessure de Sadio Mané- Des imams de Bambali interviennent

La blessure de Sadio Mané, à l'origine de son forfait pour le Mondial Qatar 2022, est une préoccupation pour son village, Bambali, où les imams sont intervenus pour des prières. Selon le journal Les Échos, dimanche dernier, les populations ont organisé un grand récital du Coran à la mosquée construite par le joueur du Bayern Munich en Bundesliga allemande. Le journal précise que 35 imams de Bambali et des villages environnants ont pris part à la cérémonie. Ils ont récité le Livre Saint au moins à 45 reprises et également prié pour que le Sénégal fasse une bonne Coupe du monde. (Source : senegaalnet.com)

Côte d'Ivoire : Diplomatie - L'ambassadeur du Burkina fait ses adieux à Ouattara

Le chef de l'Etat ivoirien a échangé au Palais de la présidence de la République avec l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, M. Mahamadou Zongo.En fin de mission, le diplomate burkinabé Mahamadou Zongo, a eu un entretien ce lundi 14 novembre 2022 avec le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il a dit être venu témoigner de sa reconnaissance au chef de l'Etat pour le soutien dont il a bénéficié durant son séjour. Selon M. Zongo, c'est véritablement à travers le Traité d'amitié et de coopération (Tac) ivoiro-burkinabè, signé en 2008, que d'importants chantiers ont été réalisés. (Source : apanews)

Mali : Justice- Un juge islamiste bénéficie des honneurs du pouvoir

Le juge islamique Houka Houka Ag Alhousseini avait été arrêté janvier 2014 et remis aux autorités maliennes pour les exactions commises à Tombouctou en 2012 avant d'être libéré deux ans plus tard. Il a pourtant récemment été honoré par le gouverneur de la région de Tombouctou qui lui a délivré une « attestation de reconnaissance » pour "services rendus en faveur du retour de la paix. Cette décision est un acte surprenant car, selon plusieurs témoins, le juge islamique Houka Houka Ag Alhousseini, réputé proche d'Al-Qaïda et influent dans la région de Tombouctou, a récemment conditionné la réouverture des écoles à une totale séparation des garçons et des filles ainsi qu'au port de vêtements conformes selon lui à l'islam.(Source : Dw)

Burkina Faso : Recrutement exceptionnel- La gendarmerie nationale cherche 1400 militaires

Dans un communiqué rendu public le 14 novembre 2022, le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants annonce un recrutement exceptionnel de 1400 militaires du rang au compte de la gendarmerie nationale. Après le lancement d'un recrutement exceptionnel de 3.000 militaires de rang, de 15 000 jeunes volontaires pour la défense de la patrie sur le plan nationale, 35 000 volontaires communaux l'armée burkinabè lance encore un recrutement exceptionnel 1400 militaires de rang au compte de la gendarmerie nationale. Ce recrutement concerne uniquement les jeunes garçons. (Source : aouaga.com)

Togo : Dialogue social togolais- Une feuille de route pour la refondation adoptée

Les travaux du forum national du dialogue social tenus les 10 et 11 novembre à Kara, ont été sanctionnés par l'adoption et la signature d'une feuille de route pour la refondation dudit dialogue au Togo. Organisé par le gouvernement à travers le ministère en charge de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, ce forum a eu l'appui financier du Bureau International du Travail (BIT) et du Programme des nations unies pour le développement (Pnud). (Source : alome.com)

Gabon : Glissement de terrain au PK8 - Les familles sinistrées relogées

Au nom du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, a remis samedi les clés des nouvelles maisons aux six familles victimes des intempéries ayant fait sept morts dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier dans cette localité. Le Premier ministre, chef du gouvernement a procédé hier samedi 12 novembre 2022 à Bikélé Zong à la remise des clés des nouveaux logements aux six familles victimes d'un éboulement de terrain ayant ôté la vie à sept personnes au lieudit PK 8. Au nom du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, Rose Christiane Ossouka Raponda a tenu à donner le sens de ce geste présidentiel. (Source : alibreville.com)

Tchad : Gouvernance- 104 nouveaux conseillers nationaux installés

Les conseillers nationaux récemment nommés ont été présentés et installés ce lundi 14 novembre 2022. Nommés dans le cadre de l'implémentation de l'une des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, les 104 conseillers nationaux récemment nommés ont été installés. Ils ont pour mission d'assurer la fonction législative pendant la période de transition. (Source : journal du Tchad)

Centrafrique : Affaire évacuation de Toaudera- Les précisions de Bangui

Un article du Journal en ligne « Corbeau News Centrafrique » informe de l'évacuation du président, Faustin Archange Touadera pour des questions sanitaires au Rwanda. Dans la foulée, plusieurs médias ont relayé en boucle l'information. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Albert Yaloké Mokpem, Porte-Parole de la Présidence confirme la présence du Président de la République à Bangui.La cellule #StopATènè de Radio Ndeke Luka a bel et bien vu le président Touadera dans son cortège lorsqu'il se rendait au Palais Présidentiel ce lundi 14 novembre. Donc l'information relayée est fausse. (source: abangui.com)

RDC: Goma-Le M23 avance vers la ville

La ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est menacée par l'avancée de la rébellion du M23. Les activistes des mouvements citoyens et les acteurs de la société civile dénoncent le manque d'action du gouvernement congolais alors que la population s'inquiète de voir le M23 prendre une nouvelle fois la ville, comme en 2012.Depuis trois jours, de violents combats ont lieu autour de Kibumba, une localité située à vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Une situation dénoncée par Constantin Werabe, un acteur de la société civile qui estime que le gouvernement congolais n'a pas encore engagé tous les moyens militaires pour mettre fin à cette offensive du M23. (Source : Dw)