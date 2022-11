Afrique: 30e Journée internationale de l'écrivain africain - La femme congolaise à l'honneur

En République du Congo, la 30e Journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée en différé, le 12 novembre, à la Maison russe de Brazzaville, par l'Union nationale des écrivains et artistes du Congo, sur le thème " La femme congolaise et la littérature ".

Trois panels ont été animés à l'occasion par sept écrivaines congolaises, à savoir Mireille Opa Elion, Alima Madina, Winner Franck Palmer, Virginie Ngolo Awé, Jojo Mansounga, Juvénal Obili, Christella Mounkassa Ngala. Chacune d'elles a pris la parole en une dizaine de minutes pour parler brièvement de leurs œuvres et édifié le public sur la thématique choisie.

L'écrivaine Jojo Mansounga s'est indignée de ce que leurs écrits ne sont pas insérés dans les programmes scolaires. " Combien de femmes écrivaines ont vu leurs œuvres mises dans un programme pédagogique au Congo ou en Afrique? Les sujets que les femmes mettent sur la table ne sont-ils pas axés sur ce que nos autorités sont en train de combattre ? ", s'est-elle interrogée.

Félicitant et encourageant les écrivaines à aller de l'avant, à écrire sans relâche, le président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, Henri Djombo, s'est dit heureux et fier pour leurs talents, car elles portent haut et loin la voix du Congo.

" Cette journée doit rester un grand moment d'union, de réflexion, de prise de conscience de la mission qui est dévolue à l'intellectuel africain, celle d'offrir l'espoir à son peuple et de bâtir la paix dans la conscience des hommes. Les écrivaines nous ont présenté leurs productions littéraires, elles constituent un échantillon des femmes congolaises engagées dans l'écriture. Elles ont écrit, elles écrivent et continueront à écrire, rêvant d'un avenir radieux pour les lettres congolaises. Partout, les écrivains se lèvent et se battent pour la renaissance de l'Afrique. Au moyen de la littérature, ils relatent le vécu et se projettent dans un monde meilleur ", a-t-il dit

La Journée internationale de l'écrivain africain a été proposée par la Panafricaine des auteurs (Pawa - African writers association), décrétée par l'Organisation des Nations unies, le 7 novembre 1992. Elle est célébrée par les pays africains et leurs diasporas pour rendre hommage aux illustres hommes et femmes de lettres du continent. Cette année, la journée a été célébrée sur le thème " Littérature et citoyenneté ".

Rappelons que la plume féminine majeure s'est révélée dans les années 1980 avec Marie Léontine Tsibinda Bilombo en poésie.