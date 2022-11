Algérie: Adrar / Théâtre du désert - Seize pays aux nuits internationales

Adrar — Seize (16) pays arabes et étrangers devront prendre part à la première édition du Théâtre de désert "Nuits Internationales" prévue, du 21 au 26 décembre prochain, dans la wilaya d'Adrar, à l'initiative de l'association théâtrale "Forsane Rokh" (Cavaliers de la Planche), sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Regroupant également des troupes théâtrales du pays, en plus de la participation de la Palestine et de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), en tant qu'invités d'honneur, cette manifestation tend à mettre en valeur, hors des représentations classiques, l'espace saharien dans le spectacle théâtral et son intégration dans les facettes culturelles, a indiqué le président de l'association, Cheikh Akbaoui.

Le programme prévoit également l'animation des représentations théâtrales à travers différents sites et endroits sahariens et oasiens, servant de planches naturelles, dont les dunes de sables, les palmeraies, les grottes, les vieux Ksour et places, pour conférer une vocation au théâtre de proximité permettant à la population locale d'apprécier de près les spectacles.

En outre, cette nouvelle approche en plein air désertique permettra également aux troupes et comédiens d'apprécier la beauté des paysages, des potentialités sahariennes naturelles, dans l'optique de vulgariser le tourisme saharien et l'éco-tourisme, d'autant que cet événement donnera lieu à des campagnes de boisement et d'un marathon en l'honneur des participants à travers un circuit riche en atouts touristiques, en plus de l'organisation d'un marché de produits d'artisanat.

Placée sous le signe "Dialogue", cette manifestation culturelle prévoit également des ateliers de formation sur la comédie, la scénographie, l'écriture dramatique, le langage corporel (chorégraphie) et le clown, à animer par des experts en théâtre de renommée mondiale.

De même, un colloque sur l'exploitation du patrimoine culturel populaire dans le théâtre, mise en valeur des genres folkloriques, des traditions et us, fierté de la région, figurent au programme de cette manifestation culturelle internationale.

L'on relève également la participation des experts mondiaux et hommes de lettres chargés d'évaluer, jury international, les meilleures représentations à décerner les onze (11) prix retenus pour l'évènement aux effigiées des grands personnages et noms du théâtre, dont le metteur en scène Roumain Mihai Constantin Ranin, ami de l'Algérie.

Mettant à profit cette occasion, M. Akbaoui s'est félicité de l'accompagnement et le soutien accordé à l'organisation de cet évènement culturel par le ministère de la Culture, des autorités locales et les acteurs dans le domaine de la culture en vue de rehausser cette manifestation saharienne, vitrine sur la splendeur du Sahara algérien regorgeant de potentialités culturelles et humaines prometteuses.

Présidant une réunion de coordination ayant regroupé au siège de la wilaya, les différents organismes et acteurs, en présences représentants du ministère de la Culture et des Arts, le wali d'Adrar, Larbi Bahloul a fait savoir que tous les dispositions et préparatifs pour la réussite de cet événement culturel international ont été réunis, y compris un budget et un commissaire.

Dans cet objectif de réussite de cette manifestation, ces commissions chargées des préparatifs ont également été mises en place en vue de faire de cet évènement international une valeur ajoutée aux manifestations théâtrales.