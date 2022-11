Algérie: Bataille de Djebel Khaled à Khenchela - L'ALN victorieuse face à un ennemi surarmé

Khenchela — La bataille livrée le 15 novembre 1954 par l'Armée de libération nationale (ALN) à Djebel Khaled, commune de Yabous (65 km à l'ouest de Khenchela), demeure un haut fait d'arme inscrit à jamais dans la mémoire collective et marque une des premières victoires des moudjahidine sur un ennemi surarmé et en surnombre.

Ce fut, en effet, l'un des premiers importants engagements de l'ALN dans les Aurès, où les moudjahidine, encore insuffisamment équipés, ont vaillamment résisté face à des forces colonialistes dotées d'armes de guerre les plus modernes tentant vainement, par tous les moyens, d'étouffer dans l'œuf la Révolution armée qui allait gagner l'ensemble du pays.

Ce jour-là, les moudjahidine ont pu occasionner de lourdes pertes à l'ennemi, dans les forêts denses de Taghrist, commune de Yabous.

Dans le récit que fait le moudjahid Mohamed Maache de la bataille de Djebel Khaled, dans la commune de Yabous, frontalière de la wilaya de Batna, tout avait commencé quand l'armée coloniale avait reçu des informations faisant état de la présence dans la région de deux groupes de moudjahidine menés par Mohamed Belbar et Ismaïl Ghabrouri, qui campaient dans la forêt, à l'est de Taghrist.

D'importantes troupes ennemies, munies d'armes lourdes et appuyées par des avions et des hélicoptères, et au sol par des tanks et des half-tracks, ont encerclé près de 70 moudjahidine.

"Nous avons été contraints de sortir pour affronter l'ennemi dans un face-à-face inévitable, lorsque les avions ont bombardé nos tranchées, les combats ont duré une journée entière, pour ensuite nous retirer à la faveur de la nuit et éviter ainsi d'être décimés, compte tenu de notre armement sommaire", a souligné l'auteur du récit.

Le même témoin rapporte que, lors de cet engagement, six moudjahidine sont tombés au champ d'honneur, avec le chef de groupe Mohamed Belbar et trois autres moudjahidine gravement blessés et qui ont étés dégagés du théâtre des combats pour être soignés en lieu sûr.

Un coup dur asséné à l'ennemi, 60 soldats français tués

Mohamed Maache a estimé les pertes ennemies à 60 soldats tués et plus de 20 blessés. Les moudjahidine ont récupéré un pistolet mitrailleur MAT 49.

Le Dr Salah Guellil, professeur d'histoire à l'université Abbas Laghrour de Khenchela et membre du conseil scientifique du Musée régional du moudjahid de la même ville, considère, pour sa part, que le terrain accidenté du Djebel Khaled avait fortement joué en faveur des moudjahidine, lors de cette bataille, rendant encore plus difficile la mobilité des engins blindés, ajoutant que, dans un engagement face-à face, il devenait impossible à l'ennemi de pilonner le site sans faire de victimes dans ses propres rangs.

L'historien a ajouté que la densité de la forêt empêchait les avions d'avoir une visibilité, ces derniers n'ayant pas pu atteindre les moudjahidine postés dans des tranchées creusées par les moudjahidine dans cette région où se concentraient les troupes ennemies, et qui fut le théâtre de nombreux combats dès les premiers mois qui suivirent le déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance nationale.

Le Dr Salah Guellil a déclaré à l'APS que la wilaya de Khenchela, avec la région de Yabous qui a abrité le siège du poste de commandement de la Wilaya 1, mérite un plus grand intérêt de la part des historiens.

Il a appelé à la préservation de la mémoire de la bataille de Djebel Khaled et à la création d'un musée à Yabous qui recevra les chercheurs désireux de mieux connaître ces hauts faits d'arme de la glorieuse armée de libération nationale.