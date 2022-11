Algérie: Le Président Tebboune pour des mécanismes plus flexibles en termes de recouvrement des biens de l'Etat et des fonds détournés

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Gouvernement, lundi lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, à l'effet d'enrichir le projet de loi relatif à la création d'une agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués, en définissant des mécanismes plus flexibles en termes de recouvrement des biens de l'Etat et des fonds détournés, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Lors de l'examen du volet relatif à la création de ladite agence, précise le communiqué, le Président Tebboune a instruit le Gouvernement à l'effet d'enrichir le projet de loi relatif à cette organe, en tenant compte de plusieurs points, dont "la définition des mécanismes plus flexibles en termes de recouvrement des biens de l'Etat, et l'allègement des procédures bureaucratiques, de façon à permettre de récupérer tous les fonds détournés", tout "en faisant preuve de réalisme dans le traitement des dossiers de lutte contre la corruption, à travers l'adoption de mécanismes simplifiés directs, loin des complications qui tendent à perdurer ce phénomène".

Le président de la République a, en outre, souligné la nécessité de "consacrer la suprématie de la Loi et de placer la protection du citoyen en tête des priorités et au centre des préoccupations de l'Etat", relevant que "les Institutions de l'Etat sont appelées à poursuivre la lutte contre toute forme de corruption , quelles qu'en soient les ramifications, en coordination avec les instances et pays concernés".

M.Tebboune a exprimé, dans ce contexte, "sa satisfaction quant à la coopération perçue chez certains pays européens concernant le recouvrement des fonds détournés".