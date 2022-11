Soudan: Commandant Général assiste à la graduation de session de fellowship (17) de l'Académie Supérieure de Police

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué, lors de la cérémonie de graduation du fellowship du groupe (17) de l'Académie Supérieure de Police, la police Soudanaise, en soulignant qu'elle a accompli ses fonctions de manière professionnelle depuis sa formation il y a 115 ans.

Al-Burhan a indiqué que les Forces de Police Soudanaises ont toujours reçu le premier choc des crises et des perturbations, et ont rencontré de nombreux défis et tentatives de déformer leur image, mais ils ont été en mesure de résister et de continuer à remplir leurs rôles nationaux pour la préservation et la sécurité des citoyens avec un grand professionnalisme, en offrant de nombreux martyrs du devoir tout au long de sa longue histoire.

Il a indiqué que les forces de police ne sont pas un ennemi pour personne, comme certains essaient d'en faire la promotion, et qu'elles continueront à sécuriser les citoyens , tandis qu'elles s'opposeront à tous ceux qui tentent d'altérer la sécurité, la tranquillité et la sécurité publique, soulignant qu'il ya eu un large ciblage contre la police au cours de la dernière période, et les tentatives de saper leur détermination, affirmant que la police Soudanaise a réussi à surmonter tout cela avec un grand professionnalisme, et est restée cohérente et a mérité la Médaille de l'Accomplissement.

Le Général Al-Burhan a salué la performance éminente des leaders de la police, à la tête desquels le Directeur Général, Lieutenant Général de Police, Anan Hamed, qui a réalisé des changements importants dans la police, en soulignant les processus de réforme de ses structures et ses administrations spécialisées.

Il a conclu son discours à la cérémonie de graduation en renouvelant ses félicitations aux gradués du Royaume Hachémite de Jordanie, soulignant les relations continues et fructueuses et les protocoles de formation avec le Soudan.

La cérémonie de graduation a été assistée par les membres du Conseil de Souveraineté Transitoire, Dr. Al-Hadi Idris, Al-Taher Abu Bakr Hajar, les Ministres de la Défense et de la Justice, le Directeur du Service des Renseignements Généraux, le Chef d'Etat-major Adjoint pour la Formation et l'Ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie.