Madagascar: Sécurité routière - Des projets de formation et de sensibilisation appuyés par Ambatovy

À Moramanga, les mois d'octobre et de novembre de cette année ont été choisis pour la mise en œuvre de projets de formation et de sensibilisation sur la sécurité routière destinés aux usagers des routes.

Des projets appuyés par Ambatovy qui met en priorité la santé et la sécurité de ses collaborateurs ainsi que celles des communautés environnantes. Les contributions de cette compagnie portent sur " les supports logistique et didactique pour les sessions de formation et de sensibilisation, les supports de communication pour la campagne de sensibilisation, les panneaux de signalisation ainsi que les équipements pour la Police nationale ". La collaboration inclut divers acteurs à savoir le chef de district et la commune urbaine de Moramanga.

D'autres entités se sont également jointes à la mise en œuvre de ces projets. Entre autres, la Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRETFP), la Police nationale de Moramanga et l'Association Matsara. En tout, ces initiatives devraient toucher 2 500 élèves issus de 22 établissements scolaires, 1 480 conducteurs de cyclopousse, de Bajaj et de bus de Moramanga. Les formations et les sensibilisations sont assurées par le DRETFP, l'association MATSARA et la Police nationale.