Madagascar: Inter communal de Betafo - Pari tenu pour le député Lova Fiarovana

Une affluence monstre à la deuxième demi-finale du championnat inter-communal dé Betafo. Une foule comme on en voit très rarement, preuve si besoin est que le football reste rassembleur.

L'essentiel pour Lova Fiarovana qui utilise à merveille sa troisième casquette après celle du député et de vice- président de la SADC. En dehors de cette demi-finale d'hier remportée haut la main par l'Olympique Ambaniharana sur l'AS Mahaiza par 4 buts à 2, il fallait voir l'engouement de Betafo pour le football. Une situation mise à profit par Lova Fiarovana qui a trouvé une idée géniale pour la clôture de ce stade puisqu'il va faire appel au civisme de ce public admirable pour ramener une brique par personne pour terminer les travaux.

Ce sera pour la finale de ce 27 novembre où l'Olympique Ambaniharana qui affrontera le Darling FC d'Ambohimasina le tombeur du club Fanindry d'Inatonana sur le score incroyable de 4 à 0. A noter que 64 équipes ont participé à cet intercommunal doté de nombreux prix dont le zébu de fosse pour le vainqueur et un mouton pour le second. Pour les clubs quart-finalistes des maillots et des ballons, contre des trophées individuels pour le meilleur gardien buteur, entraîneur et joueur, sans oublier le trophée de fair-play et même pour la commune la plus éloignée en l'occurrence celle d'Andriambesoa. Autant dire que l'objectif du député Lova est atteint car il a pu retrouver l'unité de Betafo à travers le football.

Une raison suffisante pour remercier chaleureusement le président Andry Rajoelina qui a offert à Betafo un terrain synthétique qui ne peut que servir les intérêts de cette discipline. Il reste à attendre l'ouverture officielle de ce stage pour mettre en place une politique de développement du football. En attendant, la section présidée par Lova Fiarovana a programmé une formation de 12 arbitres stagiaires qui recevront le kit complet le jour de la finale. Le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.