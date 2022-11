Madagascar: Semaine de l'entrepreneuriat - Focus sur l'employabilité des jeunes durant la troisième édition

Les troisièmes conférences Village By NextA affichent plus d'une vingtaine de thèmes autour de l'entrepreneuriat, des innovations et de solutions d'entreprises naissantes. Les organisateurs mettent en avant les grandes opportunités à la portée des jeunes.

Transmettre leur savoir aux jeunes. C'est l'un des leitmotivs des conférenciers qui interviennent durant les sept jours de manifestation organisée par Nexta, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis et le MUSEA, l'association Mamelona, l'Université de Fianarantsoa et le CA2E (Centre d'appui à l'employabilité des étudiants). En effet, l'événement se déroule à Fianarantsoa et également en mode virtuel les 14 et 15 novembre, puis dans les locaux de Nexta à Andranomena du 16 au 20 novembre.

Selon ses représentants, l'objectif de MUSEA et de l'ambassade des Etats-Unis est de former de nouveaux leaders sur le continent africain, dans plusieurs domaines d'activités, y compris le business, l'entrepreneuriat, l'administration, la gouvernance, etc. pour le bien de la communauté. " Les jeunes peuvent bénéficier de nombreuses opportunités, notamment des formations octroyées par les Etats-Unis.Cet événement d'une semaine permet de développer le réseau, d'améliorer les connaissances et savoirs-faire, de vendre directement les services et les produits, ... ", a indiqué le représentant de MUSEA, lors de la cérémonie d'ouverture des conférences, à Fianarantsoa.

Employabilité

Pour les autorités locales, il est bien que les universités forment les jeunes, mais il faut savoir où finiront ces étudiants après l'obtention de leurs diplômes et comment assurer leur employabilité. À noter que l'Université de Fianarantsoa dispose de 10 établissements, dont les plus connus octroient des formations en Droit et en Informatique.

Pour la Commune Urbaine de Fianarantsoa, l'organisation de cette semaine de l'entrepreneuriat est très appréciée. Selon les intervenants, les décalages entre la formation et l'emploi constituent les principales causes de l'exode rural et la réclamation d'années d'expériences aux jeunes, qui semblent ne pas encore être opérationnels à l'obtention de leurs diplômes. " Le développement concerne tout le territoire, mais non pas seulement une ville ou une localité. L'entrepreneuriat se présente comme une solution, car il est loin d'être saturé et les opportunités sont nombreuses, surtout dans le monde rural, d'après les statistiques ", a martelé le représentant du maire de la Commune Urbaine de Fianarantsoa, lors de la cérémonie d'ouverture.

Solutions

Quatre conférences se sont déjà tenues hier, dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat. Les intervenants ont présenté le Mindset entrepreneurial avec attente du marché, les opportunités dans le secteur agricole, les crypto-monnaies et le leadership des jeunes. Selon les propos soutenus, le développement de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois, ainsi que les innovations doivent être favorisés pour résoudre les problèmes existant à Madagascar.

Jusqu'au 20 novembre, de nombreux thèmes sont encore au programme, si l'on ne cite que ceux liés aux technologies, à l'innovation, aux rôles de l'Etat dans l'appui à l'entrepreneuriat, l'agrobusiness, la RSE (Responsabilité sociétale de l'entreprise), l'environnement et l'économie verte, les solutions bancaires, l'artisanat, les déchets et l'économie circulaire, etc. Bref, il s'agit d'un événement à suivre pour les jeunes qui ont l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui disposent déjà de projets d'entreprise.