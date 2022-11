Madagascar: TIC - Ouverture des inscriptions pour le Huawei ICT Compétition 2022-2023

Après le succès du programme Seeds for The Future, Huawei Madagascar enchaîne avec une autre compétition. Il s'agit en l'occurrence de l'ICT Competition 2022-2023 dont les inscriptions viennent d'être ouvertes.

L'ICT Competition, rappelons-le, est un événement international d'échange de talents dans le secteur de la Technologie de l'Information et de la Consommation (TIC) développé par Huawei pour les étudiants des universités et collèges afin de promouvoir le développement sain de l'écosystème des talents TIC et soutenir l'intégration entre l'industrie et l'éducation.

Programme ARIVO

Dans ce contexte, un roadshow en mode présentiel et en ligne pour l'ICT Competition a été organisé la semaine dernière, pour sensibiliser et illustrer l'importance du concours des TIC, et guider les étudiants sur les modalités de participation. On rappelle que cette compétition s'inscrit dans le programme ARIVO, qui, comme son nom l'indique, vise un millier de personnes actives pour le développement du pays, à travers l'utilisation des nouvelles technologies et la transformation numérique. Dans ce cadre, Huawei Madagascar s'associe avec le gouvernement, les instituts d'enseignement et l'industrie pour permettre aux futurs dirigeants de se doter de compétences particulières en matière de technologie de haut niveau.

Cette année, 6 universités locales vont participer à la compétition. En l'occurrence : l'Ecole Supérieure Polytechnique (Espa à Vontovorona), de l'Université du Vakinankaratra, de l'Ecole Nationale Informatique (ENI) de Fianarantsoa, l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, de l'Institut Supérieur de Technologie (IST) d'Antsiranana, de la formation Mathématiques Statistique Informatique Appliqués (MISA) d'Ankatso.

Les étudiants participants au concours auront accès aux matériels d'apprentissage en ligne et au portefeuille de certifications sponsorisé par Huawei. Le concours Huawei se fixe, entre autres objectifs de renforcer les compétences globales des étudiants, de diffuser des connaissances technologiques de pointe et, enfin d'étudier les besoins opérationnels de l'industrie.

3 étapes

Huawei ICT Competition se déroule en 3 étapes : la préliminaire nationale, la demi-finale régionale et la finale mondiale. Les étudiants peuvent opter pour le réseau ou le cloud track qui sont des disciplines interdépendantes. Routage et commutation, WLAN (réseaux locaux sans fil), transmission et sécurité sont les principaux sujets abordés dans la piste réseau tandis que le stockage, le Cloud Computing, le Big Data, l'IoT et l'IA sont les sujets abordés dans la piste Cloud. Comme condition d'entrée obligatoire, chaque concurrent doit être un étudiant universitaire.

Plus de 400 institutions du monde entier ont rejoint la Huawei ICT Academy à ce jour. Chaque année, Huawei forme environ 12 000 étudiants, apportant des technologies de pointe à l'université et transférant des talents au secteur des TIC. L'activité entreprise de Huawei a créé l'approche " plate-forme + écosystème ", qui repose sur un écosystème de talents. Le concours a été créé pour offrir un programme d'échange mondial pour le développement des talents et pour promouvoir l'apprentissage, l'enseignement et la croissance.