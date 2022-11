Madagascar: Ambohimanarina - Un détrousseur pris en flagrant délit

Des policiers ont interpellé en flagrant délit un détrousseur, hier matin. Habitué des lieux, le malfaiteur tirait les sacs des victimes à bord de moto.

Il chaparde depuis un certain temps, et son mode opératoire était constamment le même, il repérait les conducteurs et passagers de deux roues et lors des embouteillages, le malfaiteur prenait de force ce qui l'intéressait et s'enfuyait en courant. L'action s'exécute très rapidement et les victimes n'avaient généralement pas le temps de réagir.

Cependant, la dernière tentative de vol s'est soldée par un échec, et il s'est fait prendre ce matin à Ambodovonkely Ambohimanarina. Il a été emmené au poste de police pour y être enquêté. La traque des voleurs par la police continue. Si le voleur a été neutralisé, la police incite toutefois les usagers de la route, ainsi que les automobilistes à rester vigilants en particulier dans les bouchons.

La police effectue des rondes systématiques dans l'entièreté de la ville dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Pour dissuader les incivilités et les dégradations, une présence accrue des forces de police semble efficace, mais pour résoudre ces problèmes du quotidien, les forces de l'ordre doivent également agir méthodiquement. Le système de vidéosurveillance installé dans la ville d'Antananarivo joue ainsi un rôle de dissuasion et de prévention. La prévention spécialisée est également un outil majeur pour lutter contre la délinquance surtout dans les établissements scolaires.